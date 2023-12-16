ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 2023 ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye son dakika duyuruları ile takip ediliyor. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel 5 bin TL'lik ödemenin kapsamı genişletildi. Çalışan emeklilerin ve çiftçilerin yararlanamadığı ödemeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Bakanlık ve Meclis gündemi asgari ücret, memur ve emekli zammıyla birlikte yoğun bir dönem geçiriyor. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Peki; çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis'ten geçti mi, ne zaman verilecek? İşte, SSK, BağKur çalışan emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2023 (4A, 4B, 4C)…