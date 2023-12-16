ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 2023 ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim."