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Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 2023 ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı?
Giriş Tarihi: 16.12.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 07:47

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 2023 ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye son dakika duyuruları ile takip ediliyor. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel 5 bin TL'lik ödemenin kapsamı genişletildi. Çalışan emeklilerin ve çiftçilerin yararlanamadığı ödemeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Bakanlık ve Meclis gündemi asgari ücret, memur ve emekli zammıyla birlikte yoğun bir dönem geçiriyor. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Peki; çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Meclis'ten geçti mi, ne zaman verilecek? İşte, SSK, BağKur çalışan emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2023 (4A, 4B, 4C)…

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 2023 ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Tahsis numaralarına göre yatması beklenen ödemelerden 4,7 milyon hak sahibinin yararlanması bekleniyor. Meclis'te görüşülecek torba yasa kanun teklifi ile gelmesi beklenen çalışan emekli ikramiyesi ödeme tarihleri Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip edilyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 ne zaman verilecek, Meclis'ten geçti mi, ikramiye ayın kaçında yatacak? İşte, 5 bin TL ikramiye ödemelerinde son durum!

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 2023 ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS ADIMINDA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı" şeklinde çalışmalarına başladığı duyurulmuştu.

O çalışma Meclis adımına geldi.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 2023 ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

12 MİLYONU AŞKIN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ TAMAMLANDI!

11-14 Kasım tarihleri arasında ödenen emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi çalışmayan emeklilere 5 bin TL olarak ödendi. Ayrıca ödemelerden dul ve yetim maaşı alanlar da yararlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesinde 12 milyonu aşkın vatandaşa ödeme yaptı. Ardından ödemede kapsam genişledi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 2023 ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇALIŞAN EMEKLİ VE ÇİFTÇİYE MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" diyerek müjdeyi verdi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 2023 ÖDEME TAKVİMİ: 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim."

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