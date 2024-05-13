Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
12:10
Cari açık geriliyor! Bakan Bolat: İhracattaki artış ve ithalattaki azalış trendi devam edecek
Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığı martta geriledi. Söz konusu gerilemeyi dış ticaretteki gelişmeler destekledi. Son 10 ayda dış ticaret açığı yüzde 22 oranında azalarak, 91,9 Milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak % 73,7 oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki azalış trendinin 2024 yılının geneli itibari ile devam etmesini beklediklerini söyledi.