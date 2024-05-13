Cari açık geriliyor! Bakan Bolat: İhracattaki artış ve ithalattaki azalış trendi devam edecek

2023 yılı Mart ayında 5,2 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2024 yılı Mart ayında % 13,4 oranında azalışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,8 milyar dolar azalarak, 2024 Mart ayı itibariyle 31,2 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde son 10 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 30,4 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre cari işlemler açığı, dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile %45,2 oranında düşmüştür.