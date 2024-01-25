Çiftçinin yüzünü güldüren ürünler belli oldu! Üreticisini en çok o ürün üzdü

ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİ AZALDI
Parfümeri ve eczacılık alanlarında kullanılan lavanta ve ada çayı üretiminde de bu dönem artış gerçekleşti. Lavanta üretimi yüzde 23,1 artarak 9 bin 509 tonu, ada çayı üretimi yüzde 33 yükselerek 3 bin 313 tonu buldu. Haşhaş üretimi ise yüzde 35,3 düşerek 7 bin 922 tona geriledi.
Trabzon hurması üretimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 30,5 yükselerek 127 bin 314 tona, vişne üretimi de yüzde 19,5 artarak 211 bin 291 tona çıktı.
Bu dönemde zeytin ve Antep Fıstığı üretimindeki düşüş dikkati çekti.
Zeytin üretimi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 48,9 düşerek 1 milyon 520 bin tona, Antep fıstığı üretimi yüzde 26,4 azalarak 176 bin tona geriledi.