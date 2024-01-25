Çiftçinin yüzünü güldüren ürünler belli oldu! Üreticisini en çok o ürün üzdü

EN FAZLA ÜRETİM ARTIŞI TAHILLARDA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, bitkisel ürün grupları içinde en fazla üretim artışı geçen yıl 2022 yılına kıyasla yüzde 10,3 ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde gerçekleşti. Bu ürün gruplarında üretim miktarı 77 milyon 686 bin 237 tona ulaştı.

Tahıllarda öne çıkan ürünlere bakıldığında, tritikale üretimi yüzde 15,6 artarak 370 bin tona, yulaf üretimi yüzde 12,3 yükselerek 410 bin tona ve buğday üretimi yüzde 11,4 artışla 22 milyon tona çıktı. Çeltik üretiminde ise yüzde 5,3 düşüşle 900 bin tonluk üretim kaydedildi.