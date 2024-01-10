Çiftçiye can suyu oldu! 68 milyon lira hibe desteği...

TKDK'nin, sektörüne göre değişmekle birlikte uygun görülen projelere 5 bin avro ile 3 milyon avro aralığında değişen miktarlarda hibe desteği sağladığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 2013 yılından günümüze kadar ahır, sağımhane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte, pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, soğutucu donanımlı araçlardan karavana, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımını içeren 638 milyon lira yatırım tutarına sahip 1232 projeye 299 milyon lira hibe ödenmiştir."