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Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:38

Cudi Dağı için yeni karar

Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi 15 günlüğüne 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

AA
Cudi Dağı için yeni karar

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Cudi Dağı için yeni karar

CUDİ DAĞI BÖLGESİ 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Cudi Dağı bölgesinin 4-15 Nisan'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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