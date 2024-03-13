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Haberler Fotohaber Doğu-Batı koridorunun omurgası olacak! 3.600 km hızlı tren hattı yapılıyor! 22 yılda 57 milyar dolar yatırım
Giriş Tarihi: 13.03.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 14:26

Doğu-Batı koridorunun omurgası olacak! 3.600 km hızlı tren hattı yapılıyor! 22 yılda 57 milyar dolar yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarının yolcu taşımacılığında yıllık ortalama 19 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedefleri yakalamak için de demiryolu ağımızın gelişmesi amacıyla; Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Ulukışla-Mersin ve Yerköy-Kayseri hatlarında olmak üzere toplam 3 Bin 600 kilometre Hızlı Tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Doğu-Batı koridorunun omurgası olacak! 3.600 km hızlı tren hattı yapılıyor! 22 yılda 57 milyar dolar yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Sorgun Gar Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Doğu-Batı koridorunun omurgası olacak! 3.600 km hızlı tren hattı yapılıyor! 22 yılda 57 milyar dolar yatırım

"SON 22 YILDA DEMİRYOLLARINA 57 MİLYAR DOLAR ÜSTÜNDE YATIRIM"

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını anlatarak, Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında atılım yaptıklarını vurguladı. Demiryolu hatlarının limanlara, havaalanlarına ve lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak, demiryollarını kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldıklarının altını çizen Uraloğlu, "Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hâle getirmeyi planladık. Son 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002-2024 yılları arasında ülkemizde demiryollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik" dedi.

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Doğu-Batı koridorunun omurgası olacak! 3.600 km hızlı tren hattı yapılıyor! 22 yılda 57 milyar dolar yatırım

YHT HATLARINI 84 MİLYON YOLCU KULLANDI

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 km olan hat uzunluğunu, şu anda 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini kaydederek, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu ise 8 bin 46 kilometreye çıkardıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun ise 7 bin 142 kilometreye yükseldiğini vurgulayarak, Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı Dünya'da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu.

Doğu-Batı koridorunun omurgası olacak! 3.600 km hızlı tren hattı yapılıyor! 22 yılda 57 milyar dolar yatırım

"NÜFUSUN YÜZDE 50'SİNE ULAŞIYOR"

Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve elbette son olarak geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas güzergâhlarında devam ediyor. Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yolculuk yapan toplam yolcu sayısı 84 milyona ulaştı. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50'sine ulaşıyor" diye konuştu.

Doğu-Batı koridorunun omurgası olacak! 3.600 km hızlı tren hattı yapılıyor! 22 yılda 57 milyar dolar yatırım

DOĞU-BATI HIZLI DEMİRYOLU KORİDORUNUN ANA OMURGASI

Uraloğlu, Ankara-Sivas Hattı'nın ise sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat olmadığını vurgulayarak bu hattın aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun ana omurgası olduğunu söyledi. Yapımını planlanan Ankara-Kayseri Hızlı Tren hattının da bu hatta bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Yine, Samsun ile Ankara'yı bağlayacak hızlı tren hattımız da Delice üzerinden Ankara-Sivas Hattımıza bağlanacak. Tabi, Sivas'ın devamında; Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars hızlı tren projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara hızlı tren bağlantısı da sağlanmış olacak" dedi.

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