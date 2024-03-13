Giriş Tarihi: 13.03.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
14:26
Doğu-Batı koridorunun omurgası olacak! 3.600 km hızlı tren hattı yapılıyor! 22 yılda 57 milyar dolar yatırım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarının yolcu taşımacılığında yıllık ortalama 19 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedefleri yakalamak için de demiryolu ağımızın gelişmesi amacıyla; Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Ulukışla-Mersin ve Yerköy-Kayseri hatlarında olmak üzere toplam 3 Bin 600 kilometre Hızlı Tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor." dedi.