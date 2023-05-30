Dolar kuru canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023: Güncel döviz kuru alış satış verileri ile bugün dolar ne kadar, kaç TL?

Bugün dolar ne kadar oldu, kaç TL ile işlem görüyor soruları gündemdeki yerini aldı. Dolar TL kuru son dakika hareketleri ile yatırımcının odak noktasında yer alıyor. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi piyasaların önünü açarken döviz kuru canlı rakamlar ile sorgulanıyor. Piyasaları yakından takip eden ve yatırım tercihini dövizden yana kullanan vatandaşlar, ''Bugün dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Dolar/TL kuru alış ve satış fiyatları canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023 verileri…