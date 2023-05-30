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Haberler Fotohaber Dolar kuru canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023: Güncel döviz kuru alış satış verileri ile bugün dolar ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 13:25

Dolar kuru canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023: Güncel döviz kuru alış satış verileri ile bugün dolar ne kadar, kaç TL?

Bugün dolar ne kadar oldu, kaç TL ile işlem görüyor soruları gündemdeki yerini aldı. Dolar TL kuru son dakika hareketleri ile yatırımcının odak noktasında yer alıyor. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi piyasaların önünü açarken döviz kuru canlı rakamlar ile sorgulanıyor. Piyasaları yakından takip eden ve yatırım tercihini dövizden yana kullanan vatandaşlar, ''Bugün dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Dolar/TL kuru alış ve satış fiyatları canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023 verileri…

Dolar kuru canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023: Güncel döviz kuru alış satış verileri ile bugün dolar ne kadar, kaç TL?

Canlı döviz kuru ile takip edilen Euro ve dolar grafiği bugün de gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirlendiği 2. Tur seçimi piyasaların önünü açarken döviz kuru canlı rakamlar ile mercek altına alındı. Yatırım ya da birikim yapan vatandaşlar, "1 dolar kaç TL" sorusuna yanıt arıyor. Haftaya zirvede başlayan dolar TL bazında sorgulanıyor. Sabah Finans sayfası üzerinden tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Peki, 30 Mayıs 2023 Salı bugün dolar ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi? İşte, 30 Mayıs 2023 canlı ve anlık Dolar alış satış fiyatları güncel grafik…

Dolar kuru canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023: Güncel döviz kuru alış satış verileri ile bugün dolar ne kadar, kaç TL?

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL grafiği geçen haftayı 19,97 TL seviyesinde kapatmıştı. Haftanın ikinci iş gününde sorgulanan dolar kuru yeni haftaya yükselişle başlayarak 20,4024 TL'yi gördü.

İşte, canlı dolar kuru 30 Mayıs 2023...

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Dolar kuru canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023: Güncel döviz kuru alış satış verileri ile bugün dolar ne kadar, kaç TL?

1 DOLAR KAÇ TL? (USD/TL)

ALIŞ: 20,3847 TL

SATIŞ: 20,4024 TL

Dolar kuru canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023: Güncel döviz kuru alış satış verileri ile bugün dolar ne kadar, kaç TL?

CANLI DOLAR KURU FİYATLARI

Güncel dolar/TL kuru fiyatlarına aşağıda yer alan canlı tablo aracılığıyla erişebilirsiniz.

Dolar kuru canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023: Güncel döviz kuru alış satış verileri ile bugün dolar ne kadar, kaç TL?

DÖVİZDE SON DURUM

Canlı döviz kuru yatırım ve birikim yapanların yakın takibinde yer almaya devam ediyor.

Dolar 20,40 TL'den satış işlemi görürken Euro 22,05 TL üzerinden grafikte yer edindi. Sterlin ise 25,39 TL satış fiyatı seviyesinde ilerliyor.

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