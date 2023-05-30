Dolar kuru canlı takip ekranı 30 Mayıs 2023: Güncel döviz kuru alış satış verileri ile bugün dolar ne kadar, kaç TL?

Canlı döviz kuru ile takip edilen Euro ve dolar grafiği bugün de gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirlendiği 2. Tur seçimi piyasaların önünü açarken döviz kuru canlı rakamlar ile mercek altına alındı. Yatırım ya da birikim yapan vatandaşlar, "1 dolar kaç TL" sorusuna yanıt arıyor. Haftaya zirvede başlayan dolar TL bazında sorgulanıyor. Sabah Finans sayfası üzerinden tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Peki, 30 Mayıs 2023 Salı bugün dolar ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü yükseldi mi? İşte, 30 Mayıs 2023 canlı ve anlık Dolar alış satış fiyatları güncel grafik…