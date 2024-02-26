Dünyada en fazla ülkeye satılan silahlı insansız hava aracı : Bayrak taşıyıcı SİHA TB2!

İLK İHRACAT BAŞARISI KATAR'A

İlk ihracat başarısını 2018 yılında Katar'da yakalayan Bayraktar TB2 için bugün kadar 33 ülke ile sözleşme imzalandı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapan Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi.

Bayraktar TB2'nin ihracat başarıları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen ismi olmasını sağladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da söz konusu yıllarda en fazla vergi ödeyen ikinci isim oldu.