Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:38
Ekonomiye güven artıyor! Türkiye'nin kredi notu yükseldi! Bakan Şimşek: Not artışı sürecek
Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını belirten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükselttiklerini duyurdu. Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkaran Fitch, kredi notunu da "B"den "B+"ya yükseltti. Olumlu gelişmelerin artarak devam edeceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, not artışlarının süreceğini bildirdi.