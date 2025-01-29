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Haberler Fotohaber Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İndirimli elektrik devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 18:47 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:59

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İndirimli elektrik devam edecek mi?

Elektrik faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat itibarıyla hayata geçiyor. 417 kWh'ı aşanların faturaları artacak. Altında kalanların faturalarında ise bir değişiklik olmayacak. Buna göre faturaların yüzde 97'sinde bir değişiklik olmayacak. Sadece belirli bir sınırı aşan yüksek elektrik tüketenlerin faturasında değişiklik gerçekleşecek. İşte elektrik faturasıyla ilgili yeni dönemde merak edilen tüm detaylar...

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İndirimli elektrik devam edecek mi?

1 Şubat'ta elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. 1 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak. Böylece, yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek. Düzenlemeyle 50 milyar TL'lik Hazine desteği de kaldırılmış olacak.

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İndirimli elektrik devam edecek mi?

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Hükümet Nisan 2025'e kadar elektrik ve doğalgazda zam olmayacağı sözünü daha önce verirken, bu tarihte ise uluslararası enerji fiyatları yeniden değerlendirilerek, gerek görülmezse zamsız süreç devam ettirilecek. Öte yandan 1 Şubat'tan itibaren ise elektrik faturalarında maliyet esaslı tarife dönemi başlayacak. İşte yeni döneme ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şu şekilde:

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Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İndirimli elektrik devam edecek mi?

Tarifede sınır kullanım değeri ne olacak?

1 Ocak'ta başlayacak yeni dönemde, 200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek faturada yıllık kullanım için sınır 5 bin kWh'den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh'ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İndirimli elektrik devam edecek mi?

Hangi faturalar üst dilime girecek?

Mevcutta bin 50 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethanelerin faturaları üst dilime girecek. Geçilecek yeni düzenlemeyle 300-400 liralık bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, bin 50 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası 2 bin liraya çıkabilecek.

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İndirimli elektrik devam edecek mi?

Ne kadar tüketici kapsamda olacak?

Yeni modelde abonelerin yüzde 97'sini ifade eden tüketim grubu için bir değişiklik planlanmazken, yüzde 3'lük yüksek tüketim grubunu temsil eden 1.2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyetinin yansıtılmasıyla, yaklaşık 50 milyar TL'lik Hazine desteği kaldırılmış olacak.

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