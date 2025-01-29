Giriş Tarihi: 29.01.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
18:59
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İndirimli elektrik devam edecek mi?
Elektrik faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat itibarıyla hayata geçiyor. 417 kWh'ı aşanların faturaları artacak. Altında kalanların faturalarında ise bir değişiklik olmayacak. Buna göre faturaların yüzde 97'sinde bir değişiklik olmayacak. Sadece belirli bir sınırı aşan yüksek elektrik tüketenlerin faturasında değişiklik gerçekleşecek. İşte elektrik faturasıyla ilgili yeni dönemde merak edilen tüm detaylar...