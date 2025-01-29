Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! İndirimli elektrik devam edecek mi?

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Hükümet Nisan 2025'e kadar elektrik ve doğalgazda zam olmayacağı sözünü daha önce verirken, bu tarihte ise uluslararası enerji fiyatları yeniden değerlendirilerek, gerek görülmezse zamsız süreç devam ettirilecek. Öte yandan 1 Şubat'tan itibaren ise elektrik faturalarında maliyet esaslı tarife dönemi başlayacak. İşte yeni döneme ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şu şekilde: