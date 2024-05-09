EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS | En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları 2024

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

-Yapı Kredi, bir aylık net geliri 9 bin 999 TL'ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL promosyon verirken; net geliri 10 bin-14 bin 499 TL arasında olanlara 10 bin TL; net geliri 15 bin TL-19 bin 999 TL arasında olanlara 12 bin 500 TL ve net geliri 20 bin TL'nin üzerinde olanlara da 15 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Yapı Kredi ayrıca, promosyon ödemesine ek olarak üçer kez ayrı ayrı 1000'er TL'lik ek nakit ödülü de veriyor ve böylece 3 bin TL'lik ek ödeme de yapılmış oluyor. Bu ek ödemeleri alabilmek için de taahhütnamenin imzalanmasından sonraki 60 gün içinde 'iki yeni fatura ödeme talimatının verilmesi', 'bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması' ve 'Yapı Kredi Mobil uygulamasını aktif kullanmaya başlamak' gibi şartlar aranıyor.