Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS | En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları 2024
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:16

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS | En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları 2024

Son dakika emekli banka promosyonu 2024 Mayıs ayı kampanyaları belli oldu. Emekli promosyon 2024 en yüksek hangi banka veriyor? sorusunu maaşını başka bankaya taşımak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Emekliler için banka promosyonu kampanyasına kamu bankalarından sonra özel bankalar da dahil oldu. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı bankalar emekli promosyonun yanından 3 bin TL'ye varan ek promosyon vermeye başladı. Pek, hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS | En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları 2024

Emekli banka promosyonları Mayıs ayı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Emekli olmaya hak kazananlar ya da emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyeneler emekli banka promosyonlarını araştırmaya başladı. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankalar ve emekli promosyon kampanyaları

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS | En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları 2024

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS | En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları 2024

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
-Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası, emekli aylığı 10 bin TL'ye kadar olanlara 5 bin TL; aylığı 10 bin- 15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL ve aylığı 20 bin TL ve daha fazla olanlara 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS | En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları 2024

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
-Garanti BBVA, emekli maaşı 10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL promosyon verirken; aylığı 10 bin-15 bin TL arasında olan emeklilere 10 bin TL; aylığı 15 bin-20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500 TL ve aylığı 20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin TL promosyon veriyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS | En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları 2024

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
-Yapı Kredi, bir aylık net geliri 9 bin 999 TL'ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL promosyon verirken; net geliri 10 bin-14 bin 499 TL arasında olanlara 10 bin TL; net geliri 15 bin TL-19 bin 999 TL arasında olanlara 12 bin 500 TL ve net geliri 20 bin TL'nin üzerinde olanlara da 15 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Yapı Kredi ayrıca, promosyon ödemesine ek olarak üçer kez ayrı ayrı 1000'er TL'lik ek nakit ödülü de veriyor ve böylece 3 bin TL'lik ek ödeme de yapılmış oluyor. Bu ek ödemeleri alabilmek için de taahhütnamenin imzalanmasından sonraki 60 gün içinde 'iki yeni fatura ödeme talimatının verilmesi', 'bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması' ve 'Yapı Kredi Mobil uygulamasını aktif kullanmaya başlamak' gibi şartlar aranıyor.

SON DAKİKA