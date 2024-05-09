Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
09:16
EMEKLİ BANKA PROMOSYON MAYIS | En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan? Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları 2024
Son dakika emekli banka promosyonu 2024 Mayıs ayı kampanyaları belli oldu. Emekli promosyon 2024 en yüksek hangi banka veriyor? sorusunu maaşını başka bankaya taşımak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Emekliler için banka promosyonu kampanyasına kamu bankalarından sonra özel bankalar da dahil oldu. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı bankalar emekli promosyonun yanından 3 bin TL'ye varan ek promosyon vermeye başladı. Pek, hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, Garanti, Akbank, YapıKredi, Ziraat kampanyaları