Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere ödenecek? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi!

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş emekli maaşı zammı ve 3. ikramiye ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası Cumhuriyet'in ilanının 100. Yılı dolayısıyla emeklilere verilecek ikramiye ile ilgili alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişme sonrası emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödeme günleri sorgulanıyor. Peki, 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri…