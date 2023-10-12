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Haberler Fotohaber Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere ödenecek? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:00

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere ödenecek? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi!

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş emekli maaşı zammı ve 3. ikramiye ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken beklenen açıklama geldi. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası Cumhuriyet'in ilanının 100. Yılı dolayısıyla emeklilere verilecek ikramiye ile ilgili alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişme sonrası emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödeme günleri sorgulanıyor. Peki, 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, kimlere verilecek? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri…

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: 5 Bin TL müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek?

Bilindiği üzere emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dini bayramda ödeniyor. Ancak bu yıl milyonlarca vatandaşın yüzü 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet'in 100. yılına özel ödenecek olan 3. ikramiye ile gülecek. Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan, bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ödeneceğini açıkladı. Şimdi gündemde emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yer alıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırılıyor. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek, ne kadar, kaç TL? İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: 5 Bin TL müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: 5 Bin TL müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek?

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: 5 Bin TL müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek?

5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri: 5 Bin TL müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek?

FİİLEN ÇALIŞAN EMEKLİ NE DEMEK?

Fiilen çalışan emekli, emekli olduğu halde herhangi bir iş yerinde çalışmaya devam eden kişiler için kullanılan bir tabirdir. Resmi olarak emekli olmuş bir kişinin, hala bir işte çalışmaya devam ettiği durumlarda, bu kişilere fiilen çalışan emekli denir.

Yani kişi, emekli aylığı almaya hak kazanmış olsa da iş hayatına devam ediyorsa bu kişi, fiilen çalışan emeklidir.

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