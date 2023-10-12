Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere ödenecek? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi!

FİİLEN ÇALIŞAN EMEKLİ NE DEMEK?

Fiilen çalışan emekli, emekli olduğu halde herhangi bir iş yerinde çalışmaya devam eden kişiler için kullanılan bir tabirdir. Resmi olarak emekli olmuş bir kişinin, hala bir işte çalışmaya devam ettiği durumlarda, bu kişilere fiilen çalışan emekli denir.

Yani kişi, emekli aylığı almaya hak kazanmış olsa da iş hayatına devam ediyorsa bu kişi, fiilen çalışan emeklidir.