Giriş Tarihi: 03.02.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
01:05
EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklinin beklediği karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman ödenecek?
EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam için Resmi Gazete'de karar yayımlandı. SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zamma ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli zammı ne kadar oldu? İşte son dakika emekli zammı haberinin ayrıntıları...