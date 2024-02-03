Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklinin beklediği karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 00:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 01:05

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklinin beklediği karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman ödenecek?

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam için Resmi Gazete'de karar yayımlandı. SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zamma ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli zammı ne kadar oldu? İşte son dakika emekli zammı haberinin ayrıntıları...

HAZAL ATEŞ
EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklinin beklediği karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli ek zammı son dakika haberleri... SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zamma ilişkin Başkan Erdoğan'ın onayladığı yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklinin beklediği karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman ödenecek?

MAAŞ ZAMMI FARKLARI BU HAFTA YATACAK

Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi ile dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını bu hafta alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklinin beklediği karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman ödenecek?

SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibariyle 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken 3 bin 750 lira fark yatacak.

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklinin beklediği karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman ödenecek?

Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | Emeklinin beklediği karar Resmi Gazete’de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman ödenecek?

KİM NE KADAR ALACAK?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.

SON DAKİKA