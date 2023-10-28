Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? (4A - 4B - 4C) SSK Bağkur 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri

Emeklilere 5 bin lira ödenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."