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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? (4A - 4B - 4C) SSK Bağkur 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri
Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:17

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? (4A - 4B - 4C) SSK Bağkur 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında, ""Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." Açıklamasında bulunmasıyla birlikte 4A 4B 4C tahsis numaralarına sahip SSK ve Bağkur'dan emekli vatandaşlar, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle milyonlarca emekliye ikramiye verilecekken, "emekli ikramiyesi kimlere verilecek?" sorusu yanıt arıyor. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ayın kaçında?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 4A - 4B - 4C SSK Bağkur 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere bir defalığına mahsus, cumhuriyetin 100'üncü yılına özel 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Tarihler de paylaşılırken, vatandaşlar, emekli ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri hakkında araştırmalarda bulunuyor.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 4A - 4B - 4C SSK Bağkur 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 4A - 4B - 4C SSK Bağkur 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri

Emeklilere 5 bin lira ödenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 4A - 4B - 4C SSK Bağkur 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 4A - 4B - 4C SSK Bağkur 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

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