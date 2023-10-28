Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? (4A - 4B - 4C) SSK Bağkur 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında, ""Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." Açıklamasında bulunmasıyla birlikte 4A 4B 4C tahsis numaralarına sahip SSK ve Bağkur'dan emekli vatandaşlar, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle milyonlarca emekliye ikramiye verilecekken, "emekli ikramiyesi kimlere verilecek?" sorusu yanıt arıyor. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ayın kaçında?