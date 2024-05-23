EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024: SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
08:07
Kurban Bayramı'na bir aydan kısa süre kala emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiyeyi cebine koyacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri günler öncesinden yatırılan emekliler Haziran ayına kısa süre kala araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 ve tüm detaylar.