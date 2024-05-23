EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024: SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nda 3000 TL ikramiye alan vatandaşların gözü Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Bu yıl bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam kararı sonrası iki bayram için toplam miktar 6000 TL seviyesine çıktı. Peki, 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler emekli ikramiyesi alacak? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi ve diğer detaylar….