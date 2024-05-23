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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024: SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 08:07

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024: SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Kurban Bayramı'na bir aydan kısa süre kala emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiyeyi cebine koyacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri günler öncesinden yatırılan emekliler Haziran ayına kısa süre kala araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 ve tüm detaylar.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024: SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nda 3000 TL ikramiye alan vatandaşların gözü Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Bu yıl bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam kararı sonrası iki bayram için toplam miktar 6000 TL seviyesine çıktı. Peki, 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler emekli ikramiyesi alacak? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi ve diğer detaylar….

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024: SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 16 Haziran günü başlayacak. Önceki bayramlarda olduğu gibi bayram tarihleri öncesinde ödemelerin hesaplarda olması bekleniyor.

Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine döndü.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024: SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Geçtiğimiz bayramdan önce Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli ikramiyesi 3.000 TL olarak ödeniyor. Buna göre emekliler iki bayramda toplamda 6 bin TL ödeme alıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024: SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2024: SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.

Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlara bin 500 TL, yüzde 25 olanlara 750 TL ödenecek.

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