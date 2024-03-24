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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK-BAĞKUR | 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C)
Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 12:13

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK-BAĞKUR | 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C)

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için ayrı ayrı takip ediliyor. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplarda beklenirken geçtiğimiz günlerde ödemelerin yüzde 50 oranında zamlandığı aktarılmıştı. İkramiye ödeme tarihleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına dönmüştü. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki; 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, detaylar...

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK-BAĞKUR | 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ardından emekliler bayram ikramiyesi alacakları tarihleri öğrendi. Yılda iki kez yapılan ödemeler önce Ramazan Bayramı için gelecek. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL olarak ödenen tutar yüzde 50 zamla birlikte 3 bin TL oldu. Peki; SSK, BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK-BAĞKUR | 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yeni bayram ikramiyesi tutarı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan ikramiye yüzde 50 zamla 3 bin TL oldu.

Emekliler, yıl içinde toplamda 6 bin TL'yi hesaplarında görecek.8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli ikramiyesi zammı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK-BAĞKUR | 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada emeklilerin ikramiye tarihlerini açıkladı:

"Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik.

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK-BAĞKUR | 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C

Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız"

Böylece 'emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorusu yanıtlandı. SSK ve BAĞKUR emeklisi 2-5 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini alacak.

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK-BAĞKUR | 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

31 Mart tarihine kadar dilekçe veren EYT'liler, Ramazan Bayramında ödenecek zamlı ikramiyeden yararlanacak. Dilekçesini 1 Nisan ve sonrasında verenler ikramiye için Kurban Bayramını bekleyecek.

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