Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK-BAĞKUR | 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C)

Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
12:13
Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için ayrı ayrı takip ediliyor. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplarda beklenirken geçtiğimiz günlerde ödemelerin yüzde 50 oranında zamlandığı aktarılmıştı. İkramiye ödeme tarihleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına dönmüştü. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki; 4A, 4B, 4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, detaylar...