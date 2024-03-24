Emekli ikramiyesi ödeme takvimi SSK-BAĞKUR | 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? (4A, 4B, 4C)

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ardından emekliler bayram ikramiyesi alacakları tarihleri öğrendi. Yılda iki kez yapılan ödemeler önce Ramazan Bayramı için gelecek. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL olarak ödenen tutar yüzde 50 zamla birlikte 3 bin TL oldu. Peki; SSK, BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?