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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi zammı son dakika 2024: Bakan Işıkhan'dan açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 11:57

Emekli ikramiyesi zammı son dakika 2024: Bakan Işıkhan'dan açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli ikramiyesi son dakika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile gündeme oturdu. Yılda iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyesi zammı üzerine açıklama yapan Bakan Işıkhan, ekonomi başlıklarında birçok gelişmeyi aktardı. Yüzde 49.25 zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ardından hak sahipleri ödemelerini aldı sırada ikramiye ödemeleri artışı var. 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları mercek altında. İşte, detaylar...

Emekli ikramiyesi zammı son dakika 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıl 2000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi zam oranı ile gündemde. Bakan Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler konusundaki hassasiyetini aktararak birçok çalışmaya dair gelişmeleri aktardı. Zamlı bayram ikramiyesi ödemelerine yönelik zam çalışması başladı. İlk ödeme Ramazan Bayramı için olacak. Peki; 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi zammı son dakika 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİLER MAAŞ FARKI ÖDEMELERİNİ ALDI

Yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler, enflasyondan oluşan yüzde 37,57 oranındaki artışı aldı ve maaş farklarını beklemeye başladı. Emekli zammı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve SSK emeklisi 6 Şubat tarihinde, Bağ-Kur emeklisi 7 Şubat tarihinde zam farkına kavuştu.

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Emekli ikramiyesi zammı son dakika 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek emekli ikramiyesi zammı üzerinde ilk detayları paylaştı:

"Bayram ikrâmiyesinin artırılmasına ilişkin talepler var. Cumhurbaşkanımızın takdirine sunduktan sonra gerekli adımları atarız. Bu adımı da atmaya hazırız"

Emekli ikramiyesi zammı son dakika 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Katıldığı bir televizyon kanalında gündem ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan;

"Son olarak Cumhuriyetin 100'üncü yılında emeklilerimize bir seferlik 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Biz her zaman emeklilerimizin yanında olduk" dedi.

Bu seneki emekli bayram ikramiyesi zammı üzerinde Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikrâmiyesinin artırılmasına yönelik talebi var. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşeceğiz. Cumhurbaşkanımızın takdirine sunduktan sonra da gerekli adımları atarız. Bu adımı atmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Emekli ikramiyesi zammı son dakika 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİLER YILI!
Bakan Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak adlandırdıklarını ve bu kapsamda birçok çalışma yürüttüklerini ifade etti. Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin sağlığı, refahı, huzuru, güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle onların refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Kendilerine konaklamadan giyime, sağlıktan ulaşıma kadar birçok faaliyette ayrıcalık ve öncelik vereceğiz. Arka planda yatan hedef, ahde vefa. Onlar için özel bir yıl olacak onlar için" dedi.

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