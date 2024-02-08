Emekli ikramiyesi zammı son dakika 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 08.02.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
11:57
Emekli ikramiyesi son dakika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile gündeme oturdu. Yılda iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyesi zammı üzerine açıklama yapan Bakan Işıkhan, ekonomi başlıklarında birçok gelişmeyi aktardı. Yüzde 49.25 zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ardından hak sahipleri ödemelerini aldı sırada ikramiye ödemeleri artışı var. 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları mercek altında. İşte, detaylar...