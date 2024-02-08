Emekli ikramiyesi zammı son dakika 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİLER YILI!

Bakan Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak adlandırdıklarını ve bu kapsamda birçok çalışma yürüttüklerini ifade etti. Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin sağlığı, refahı, huzuru, güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle onların refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Kendilerine konaklamadan giyime, sağlıktan ulaşıma kadar birçok faaliyette ayrıcalık ve öncelik vereceğiz. Arka planda yatan hedef, ahde vefa. Onlar için özel bir yıl olacak onlar için" dedi.