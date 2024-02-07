EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Bu adımı atmaya hazırız! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2023'TE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİ 9 BİN LİRA OLDU

Temmuz ayında 2024 yılının ikinci artışını alacak emekliler bundan önce Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye de alacaklar. Bu ikramiyeler bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Geçtiğimiz yıl emekli ikramiyeleri 1 bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ödeme yapıldı. 2023 yılında emekliler toplamda 9 bin TL ikramiye ödemesi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklileri rahatlatan ikramiye ödemelerinin maliyeti 140 milyar TL'yi aştı.