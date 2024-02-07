EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Bu adımı atmaya hazırız! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
12:00
Son dakika haberi: Hükümet 2000 TL olarak uygulanan emekli ikramiyesi için düğmeye bastı. Milyonlar ek zam farkı ve emekli maaşlarını aldı. Sırada emekli bayram ikramiyesi zammı var. Bakan Vedat Işıkhan, Başkan Erdoğan'ın emekliler konusunda hassasiyetini dile getirerek bu adımın atılacağı mesajını verdi. Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte masadaki rakamlar ve merak edilen o takvim...