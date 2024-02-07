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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Bu adımı atmaya hazırız! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 12:00

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Bu adımı atmaya hazırız! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Hükümet 2000 TL olarak uygulanan emekli ikramiyesi için düğmeye bastı. Milyonlar ek zam farkı ve emekli maaşlarını aldı. Sırada emekli bayram ikramiyesi zammı var. Bakan Vedat Işıkhan, Başkan Erdoğan'ın emekliler konusunda hassasiyetini dile getirerek bu adımın atılacağı mesajını verdi. Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte masadaki rakamlar ve merak edilen o takvim...

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EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Bu adımı atmaya hazırız! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Emekli maaşları yüzde 11,68 ek zam ile yüzde 49,25'lik artış aldı. En düşük emekli aylığı Hazine desteği ile 10 bin TL olarak uygulanacak. Öte yandan 2000 TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesi de artacak. Emekli ikramiyesi için masada hangi rakamlar var?

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Bu adımı atmaya hazırız! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması geldi. Bakan Işıkhan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere olan teveccühüne dikkat çekerek, "Emeklilerimizn talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız" dedi.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli çalışmanın yapılıp adımların atılacağını açıkladı.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Bu adımı atmaya hazırız! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

TÜRKİYE'DE EMEKLİ SAYISI 16 MİLYON 400 BİN KİŞİYİ BULACAK

EYT kapsamından faydalanan emekli sayısının 2 milyon olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, 950 bin kişinin de tekrar çalışma hayatına döndüğünü ifade etti. 'EYT'de süreç devam ediyor' diyen Işıkhan, 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 bin kişiyi bulacağını açıkladı.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİN BİRÇOK AYRICALIĞI OLACAK

Emekliler yılı kapsamında faaliyetlerin çeşitlenerek artacağının altını çizen Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz." dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Bu adımı atmaya hazırız! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI: ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK

Son olarak Bakan Işıkhan, "Ev kadınlarına prim desteği seçim vaatleri arasında yer alıyordu, biz bunu yerine getireceğiz. Çalışmalarımızı başlattık, ekiplerimiz çalışıyor. Bağ-Kur prim düzenlemesini de orta vadeli dönemde gündeme getireceğiz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Bu adımı atmaya hazırız! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2023'TE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİ 9 BİN LİRA OLDU

Temmuz ayında 2024 yılının ikinci artışını alacak emekliler bundan önce Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye de alacaklar. Bu ikramiyeler bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Geçtiğimiz yıl emekli ikramiyeleri 1 bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ödeme yapıldı. 2023 yılında emekliler toplamda 9 bin TL ikramiye ödemesi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklileri rahatlatan ikramiye ödemelerinin maliyeti 140 milyar TL'yi aştı.

  • Ramazan Bayramı ikramiyesi: 2000 TL
  • Kurban Bayramı ikramiyesi: 2000 TL
  • Cumhuriyet ikramiyesi: 5000 TL (Bir defaya mahsus olmak üzere 100. yıla özel)
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