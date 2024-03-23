Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
11:56
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2024 | Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli banka promosyon açıklamasından sonra banka promosyon tutarları araştırılmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankalarında uygulanan promosyon miktarı arttırıldı. Bankadan bankaya farklılık gösteren promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira arasında ödeme yapacak. Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar? İşte detaylar