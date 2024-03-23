EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2024 | Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Son olarak 2020 yılında 3 yıllık anlaşma karşılığında en yüksek 5 bin TL olarak promosyon ödemesi yapan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira arasında yapacak. Henüz resmi sitede eski bilgiler yer alırken Şubeler ve cep şubeleri aracılığı ile ne kadar emekli promosyonu alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İşte, 2024 Mart ayı banka banka emekli promosyon kampanyaları: