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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2024 | Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:56

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2024 | Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli banka promosyon açıklamasından sonra banka promosyon tutarları araştırılmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankalarında uygulanan promosyon miktarı arttırıldı. Bankadan bankaya farklılık gösteren promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira arasında ödeme yapacak. Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar? İşte detaylar

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2024 | Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar?

Bankaların promosyon ödemelerine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerini 8 ile 12 bin liraya yükselttiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusu gündeme yerleşti. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor, kaç TL? İşte rakamlar

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2024 | Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar?

KAMU BANKALARINDA EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ!

Kayseri'de konuşma yapan Başkan Erdoğan; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalardan oluşan kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin değişeceğini aktardı.

Buna göre kamu bankaları emekli promosyonunu 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi.

Başkan Erdoğan "Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum" açıklamasını yaparak bankalara çağrıda bulundu.

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EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2024 | Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar?

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Son olarak 2020 yılında 3 yıllık anlaşma karşılığında en yüksek 5 bin TL olarak promosyon ödemesi yapan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira arasında yapacak. Henüz resmi sitede eski bilgiler yer alırken Şubeler ve cep şubeleri aracılığı ile ne kadar emekli promosyonu alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

İşte, 2024 Mart ayı banka banka emekli promosyon kampanyaları:

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2024 | Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası'nın emeklilere maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şöyle:

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2024 | Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor, en yükseği ne kadar?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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