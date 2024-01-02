Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:26
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı zammı son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son enflasyon verisi belli oluyor. Memur ve emeklilerin zam oranı netleşiyor. Emekli zammı ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şu an da 7500 TL seviyesinde bulunan en düşük maaşın ne kadar yükseleceği merak konusu. 6 aylık verinin tamamlanmasıyla refah payı beklenmeye başlayacak ve net rakam ortaya çıkacak. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2024 Ocak emekli maaşı hesaplama tablosu!