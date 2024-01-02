EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETİN ARDINDAN MEMURA EMEKLİYE ZAM MESAİSİ!

Geçtiğimiz günlerde Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni yılda net 17 bin 2 TL olarak uygulanacak yeni asgari maaşın işverene maliyetinde de 700 liralık devlet desteği uygulanacak.

İşsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı ve stajyer maaşları gibi kalemlerin ardından belirlenecek memur ve emekli zammı ile de sosyal yardımlarda değişiklik görülecek. İşte, değişecek kalemler ve son enflasyona göre emekli maaşı hesaplama tablosu!