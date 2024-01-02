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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:26

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son enflasyon verisi belli oluyor. Memur ve emeklilerin zam oranı netleşiyor. Emekli zammı ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şu an da 7500 TL seviyesinde bulunan en düşük maaşın ne kadar yükseleceği merak konusu. 6 aylık verinin tamamlanmasıyla refah payı beklenmeye başlayacak ve net rakam ortaya çıkacak. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2024 Ocak emekli maaşı hesaplama tablosu!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak konusunda aylardır araştırma yapan vatandaşlar 3 Ocak itibarıyla sorularına yanıt alacak. Aralık enflasyonu ile tamamlanacak 6 aylık süreçte sona gelindi. Verilerin netleşmesi ardından son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Asgari ücretin belli olması ardından başlayan memura ve emekliye zam mesaisi sona eriyor. İşte, 2024 Ocak emekli maaşı hesaplama formülü!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETİN ARDINDAN MEMURA EMEKLİYE ZAM MESAİSİ!

Geçtiğimiz günlerde Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni yılda net 17 bin 2 TL olarak uygulanacak yeni asgari maaşın işverene maliyetinde de 700 liralık devlet desteği uygulanacak.

İşsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı ve stajyer maaşları gibi kalemlerin ardından belirlenecek memur ve emekli zammı ile de sosyal yardımlarda değişiklik görülecek. İşte, değişecek kalemler ve son enflasyona göre emekli maaşı hesaplama tablosu!

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YILDA İKİ KEZ 6 AYLIK ENFLASYON ZAMMI

Memurlar ve emekliler yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yaşıyor. Artış 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Memurlar gelecek enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile değerlendirilirken emekliler ise refah payı açıklamasını bekliyor.

Bu yıl son enflasyon 3 Ocak günü belli oluyor!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İLE O KALEMLER DEĞİŞECEK!

Emeklilerin alacağı artışla birlikte dul ve yetim maaşları da güncellenecek. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.

Kıdem tazminatı tavanı da memurlara yapılacak zamla birlikte güncellenecek. Asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı belli olmuştu. Sırada tavan ücreti var.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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