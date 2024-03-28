Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
09:38
EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ: Ramazan Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Her bayram olduğu gibi emeklilerin hesaplarına yatacak olan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Bayrama oldukça kısa bir süre kala vatandaşlar ödeme günleri hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada ise "2024 Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi. Emekl bayram ikramiyesi erkenden ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak,