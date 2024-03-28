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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ: Ramazan Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:38

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ: Ramazan Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Her bayram olduğu gibi emeklilerin hesaplarına yatacak olan emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Bayrama oldukça kısa bir süre kala vatandaşlar ödeme günleri hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada ise "2024 Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi. Emekl bayram ikramiyesi erkenden ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak,

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ: Ramazan Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emekliler Ramazan Bayramı öncesi hesaplarında zamlı ikramiyelerini görecek. Bu noktada ise "2024 Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Byaramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. Ödemeler maaş alma gününe göre erkenden hesaplarda olacak. İşte detaylar.

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ: Ramazan Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yeni bayram ikramiyesi tutarı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan ikramiye yüzde 50 zamla 3 bin TL oldu.

Emekliler, yıl içinde toplamda 6 bin TL'yi hesaplarında görecek. 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli ikramiyesi zammı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ: Ramazan Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada emeklilerin ikramiye tarihlerini açıkladı:

"Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik.

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ: Ramazan Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız"

Böylece 'emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorusu yanıtlandı. SSK ve BAĞKUR emeklisi 2-5 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini alacak.

İŞTE 4A-4B-4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ: Ramazan Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

4A (SSK) EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

17 ve 18 olanlara - 2 Nisan,

19, 20, 21, 22 olanlara - 3 Nisan,

23, 24, 25, 26 olanlara - 4 Nisan'da ödeme yapılacak.

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