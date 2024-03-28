EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 ÖDEME TARİHLERİ: Ramazan Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emekliler Ramazan Bayramı öncesi hesaplarında zamlı ikramiyelerini görecek. Bu noktada ise "2024 Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ödeme tarihleri açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Byaramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. Ödemeler maaş alma gününe göre erkenden hesaplarda olacak. İşte detaylar.