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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 (4A-4B) | SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 07:21

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 (4A-4B) | SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 Ocak ayında tamamlanan enflasyonla birlikte ortaya çıkan emekli zammı sonrası Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan'dan iyileştirme açıklamaları gelmişti. 6 aylık oranla yüzde 37,57 seviyesine ulaşan zam oranı 49,25 seviyesine çekildi. Maaşlarını enflasyondan oluşan artışa göre alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdi emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B) takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK açıklamalarına döndü. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı, emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B | SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yüzde 49,25 oranında zam alan milyonlarca emekli ek zamsız maaşlarını aldı. Şimdi sıra gelen iyileştirme dolayısıyla oluşan emekli maaş farklarında. SSK-Bağkur ödeme takvimi için gözler düzenlemenin yer alacağı Resmi Gazete'de. Peki, 2024 emekli maaşı zam farkı yattı mı, bugün yatar mı? İşte, ek zam ödemelerinde son durum!

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B | SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİYE 49,25 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B | SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Meclis adımını tamamlayan çalışma son adımı bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen ödemeler gündemdeki yerini koruyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B | SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI RESMİ GAZETE'DE BEKLENİYOR!

Emekliye ek zam Resmi Gazete adımını tamamlamayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanması beklenen düzenlemeye ilişkin araştırmalar sürerken bu adımdan sonra yürürlüğe girecek zam farkı ödemelerinin takvimi için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanalına dönecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 4A-4B | SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EK ZAMSIZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ TAMAMLANDI!

Ek zamsız maaşlar 17 Ocak itibarıyla alınmaya başladı. İşte, tahsis numarasında göre ödeme takvimi:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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