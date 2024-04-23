Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
09:51
Emekli promosyon 2024 Nisan rakamları belli oldu! 12 banka promosyonu içinde en yükseği 18 bin TL
Bankaların emekli promosyon 2024 kampanyaları milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Kamu bankalarında emekli promosyon tutarları yüzde 166 artırılmasının ardından özel bankalar da harekete geçti. Böylece 12 banka promosyonu güncellendi. Güncel banka promosyonları 2024 tutarları en düşük 8 bin TL olurken en yüksek 18 bin TL oldu. Peki en yüksek banka promosyonu nereden alınabilinir? 12 bankanın emekli promosyon kampanyaları için başvuru şartları neler? İşte detaylar...