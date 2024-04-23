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Haberler Fotohaber Emekli promosyon 2024 Nisan rakamları belli oldu! 12 banka promosyonu içinde en yükseği 18 bin TL
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:51

Emekli promosyon 2024 Nisan rakamları belli oldu! 12 banka promosyonu içinde en yükseği 18 bin TL

Bankaların emekli promosyon 2024 kampanyaları milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Kamu bankalarında emekli promosyon tutarları yüzde 166 artırılmasının ardından özel bankalar da harekete geçti. Böylece 12 banka promosyonu güncellendi. Güncel banka promosyonları 2024 tutarları en düşük 8 bin TL olurken en yüksek 18 bin TL oldu. Peki en yüksek banka promosyonu nereden alınabilinir? 12 bankanın emekli promosyon kampanyaları için başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Emekli promosyon 2024 Nisan rakamları belli oldu! 12 banka promosyonu içinde en yükseği 18 bin TL

Başkan Erdoğan'ın emekli promosyon açıklaması sonrası banka promosyonları 2024 yılında kamuda yüzde 166 artarken özelde en yüksek emekli promosyon miktarının da yüzde 40 civarında artmasına sebep oldu. Böylece emekliye ek gelir fırsatı sunan emekli promosyon tutarları 18 bin TL'ye kadar çıktı. İşte 12 bankanın emekli promosyon kampanyaları ve başvuru detayları...

Emekli promosyon 2024 Nisan rakamları belli oldu! 12 banka promosyonu içinde en yükseği 18 bin TL

GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI 2024 RAKAMLARI NE OLDU?

Emekli promosyon 2024 rakamları en düşük 8 bin TL olurken en yüksek 18 bin TL oldu. Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları sonrası harekete geçen bankalar emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. Peki güncel banka promosyonları ne kadar? En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka yapıyor?

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Emekli promosyon 2024 Nisan rakamları belli oldu! 12 banka promosyonu içinde en yükseği 18 bin TL

KAMUDA ARTIŞ YÜZDE 166'YI ÖZELDE YÜZDE 40'I AŞTI

Kamu bankalarında asgari emekli promosyon tutarı 8 bin TL olurken, maaşa göre bu rakam 12 bin TL'ye kadar yükselecek. SGK özel bankalarla da anlaşma yapıldığını açıkladı. Bununla beraber kamuda artan promosyon tutarlarının etkisiyle özel bankalarda tutarlar ek ödemelerle beraber 18 bin TL'ye yükseldi. Kamu da yaklaşık yüzde 166'lık artış yaşanması rekabeti artırarak özel bankalarda yüzde 40 civarında bir artışı beraberinde getirdi.

Öte yandan SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.

Emekli promosyon 2024 Nisan rakamları belli oldu! 12 banka promosyonu içinde en yükseği 18 bin TL

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Emekli maaşı bağlanan herkes herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alma imkanından faydalanabiliyor. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emekli vatandaşların hakkı var.

Emekli promosyon 2024 Nisan rakamları belli oldu! 12 banka promosyonu içinde en yükseği 18 bin TL

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN YARARLANMANIN ŞARTI NEDİR?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

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