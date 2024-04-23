Emekli promosyon 2024 Nisan rakamları belli oldu! 12 banka promosyonu içinde en yükseği 18 bin TL

KAMUDA ARTIŞ YÜZDE 166'YI ÖZELDE YÜZDE 40'I AŞTI

Kamu bankalarında asgari emekli promosyon tutarı 8 bin TL olurken, maaşa göre bu rakam 12 bin TL'ye kadar yükselecek. SGK özel bankalarla da anlaşma yapıldığını açıkladı. Bununla beraber kamuda artan promosyon tutarlarının etkisiyle özel bankalarda tutarlar ek ödemelerle beraber 18 bin TL'ye yükseldi. Kamu da yaklaşık yüzde 166'lık artış yaşanması rekabeti artırarak özel bankalarda yüzde 40 civarında bir artışı beraberinde getirdi.

Öte yandan SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.