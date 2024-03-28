BUGÜN BAŞLIYOR! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Özel bankaların promosyon ücretleri 15 bin TL'ye ulaşırken kamu bankaları için de tuşa basıldı. Üç kamu bankasında emekli promosyonları 8 ile 12 bin TL arasında güncelledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli promosyon ödemelerinin 28 Mart itibariyle yatmaya başladığını açıkladı. Diğer yandan başvurular hız kesmeden devam ediyor. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel liste.