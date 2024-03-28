Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:27
BUGÜN BAŞLIYOR! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
Emeklilerin banka promosyon tutarları 2024 Mart ayı itibariyle güncellendi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon öderken özel bankalarda rakamlar 15 bin TL'yi buluyor. Bu noktada maaşını taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorguluyor. Başvurular hız kesmeden devam ederken başvurusunu tamamlayan emekliler için ödemeler 28 Mart Perşembe günü itibariyle başladı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, nasıl başvurulur? İşte, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Denizbankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların promosyon kampanyaları.