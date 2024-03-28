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Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:27

BUGÜN BAŞLIYOR! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Emeklilerin banka promosyon tutarları 2024 Mart ayı itibariyle güncellendi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon öderken özel bankalarda rakamlar 15 bin TL'yi buluyor. Bu noktada maaşını taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorguluyor. Başvurular hız kesmeden devam ederken başvurusunu tamamlayan emekliler için ödemeler 28 Mart Perşembe günü itibariyle başladı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, nasıl başvurulur? İşte, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Denizbankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların promosyon kampanyaları.

BUGÜN BAŞLIYOR! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Özel bankaların promosyon ücretleri 15 bin TL'ye ulaşırken kamu bankaları için de tuşa basıldı. Üç kamu bankasında emekli promosyonları 8 ile 12 bin TL arasında güncelledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli promosyon ödemelerinin 28 Mart itibariyle yatmaya başladığını açıkladı. Diğer yandan başvurular hız kesmeden devam ediyor. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel liste.

BUGÜN BAŞLIYOR! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

EMEKLİ PROMOSYONLARI 28 MART İTİBARIYLA HESAPLARA YATIRILIYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü (bugün) itibarıyla promosyon başvurularını almaya başlayacağını, 28 Mart itibarıyla da ödemelerin hesaplara yatırılacağını söylemişti.

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BUGÜN BAŞLIYOR! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

KAMU BANKALARINDA EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ!
Kayseri'de konuşma yapan Başkan Erdoğan; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalardan oluşan kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin değişeceğini aktardı.

Buna göre kamu bankaları emekli promosyonunu 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi.

Başkan Erdoğan "Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum" açıklamasını yaparak bankalara çağrıda bulundu.

BUGÜN BAŞLIYOR! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre; Ziraat Bankası promosyonu ücretleri, aylığa göre 8-12 bin lira arasında olacak.

Ziraat Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

''SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

BUGÜN BAŞLIYOR! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığı ile yapabilirsiniz.

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