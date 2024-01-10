Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
14:21
EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! En düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek devrede
Emekliye refah payı ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için hazırlık sürüyor. Refah payı hariç emekli maaşı zammı yüzde 37,57 oldu. Bu rakama ilave emekli kök maaş zammı için teknik çalışmalar tamamlandı. Kalıcı refah artışı için yol haritasını belirleyen Bakan Mehmet Şimşek 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için bütçeyi sonuna kadar zorlayacak. Refah payı ile kök maaş zammı, seyyanen zam ve en düşük emekli maaşı için rakamlar masada. Son kararı Başkan Erdoğan verecek. İşte emekli maaşı hesaplama tabloları...