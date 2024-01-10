EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! En düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek devrede

EMEKLİYE REFAH PAYI VE 2024 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyonda aylık bazda aşağı yönlü ivme sürerken 6 aylık enflasyon da Merkez Bankası'nın tahminleriyle büyük oranda örtüşerek yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik çalışmasını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını gerçekleştiriyor. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam seçeneği masada. Kendileri için emeklilerin çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Şimşek bütçeyi sonuna kadar zorlayacak.

Türkiye yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Bununla beraber yeni dönemde de sigortalılık süresi ve prim şartlarını sağlayan yeni emekliler de gelecek. Bu nedenle Bakan Şimşek ince eleyip sık dokuyor.