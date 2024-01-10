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Haberler Fotohaber EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! En düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek devrede
Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 14:21

EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! En düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek devrede

Emekliye refah payı ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için hazırlık sürüyor. Refah payı hariç emekli maaşı zammı yüzde 37,57 oldu. Bu rakama ilave emekli kök maaş zammı için teknik çalışmalar tamamlandı. Kalıcı refah artışı için yol haritasını belirleyen Bakan Mehmet Şimşek 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için bütçeyi sonuna kadar zorlayacak. Refah payı ile kök maaş zammı, seyyanen zam ve en düşük emekli maaşı için rakamlar masada. Son kararı Başkan Erdoğan verecek. İşte emekli maaşı hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! En düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek devrede

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11,68 zam farkı oluştu. Hükümet emekliye refah payı düzenlemesi ile bu farkı kapatmak için çalışıyor. Emekli maaşı zammı için teknik çalışma tamamlanırken, artık gözler bütçe çalışması sonuçlarında. Bakan Mehmet Şimşek'in nihai rakamları masaya yatırması sonrası emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için son kararı Başkan Erdoğan verecek.

EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! En düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek devrede

EMEKLİYE REFAH PAYI VE 2024 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyonda aylık bazda aşağı yönlü ivme sürerken 6 aylık enflasyon da Merkez Bankası'nın tahminleriyle büyük oranda örtüşerek yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik çalışmasını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını gerçekleştiriyor. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam seçeneği masada. Kendileri için emeklilerin çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Şimşek bütçeyi sonuna kadar zorlayacak.

Türkiye yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Bununla beraber yeni dönemde de sigortalılık süresi ve prim şartlarını sağlayan yeni emekliler de gelecek. Bu nedenle Bakan Şimşek ince eleyip sık dokuyor.

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EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! En düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek devrede

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN PAROLA: DÜŞÜK GELİR GRUBU GÖZETİLECEK

Asgari ücret Başkan Erdoğan'ın son dokuşu ile yüzde 49,11 zam alarak 17 bin TL'yi aştı. Asgari ücret 570 doların üzerine yükselerek döviz bazlı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından emekli ve memur zammı açıklandı.

6 aylık enflasyonu doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 29,78'lik toplu sözleşmeye ilaveten yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı aldı ve nihai rakam yüzde 49,25 oldu.

  • Asgari ücret zammı yüzde 49,11
  • Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 37,57
  • Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 49,25

SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile asgari ücret ve memur zammı arasında yaklaşık yüzde 11-12'lik bir zam farkı göze çarpıyor. Bu zam farkının giderilmesi ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapılıyor.

EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! En düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek devrede

BAKAN ŞİMŞEK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA YAPIYOR

Yeni ekonomi politikasında yol haritasını belirleyen Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zammı ile milyonların alım gücü artsa bile bunun kalıcı olması için hedefi 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi. Merkez Bankası ile koordineli çalışan Bakan Şimşek, para ve maliye politikalarını eş güdümlü bir zemine oturttu.

Bakan Şimşek hem Ankara'daki programları hem de emekliye zam özel çalışması nedeniyle ABD'deki yatırımcı görüşmelerine gitmedi. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için bütçe çalışması rakamları ve bunların ekonomiye olası yansımalarını ortaya koyacak. Şimşek, büyük deprem felaketinin ekonomiye yansımalarını, ücret artışı-enflasyon artışı ve bütçe disiplini başlıkları altında emekli zammı çalışmasını titizlikle yürütüyor.

EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME SON DAKİKA: Milyonlara refah payı! En düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek devrede

ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR: ALIM GÜCÜ ÜZERİNDEKİ BASKI AZALACAK

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da bu rakam yüzde 3,43, Aralık'ta ise yüzde 2,93 olarak kayıtlara geçti.

Asgari ücret, emekli ve memur zammı ile artan alım gücü düşen enflasyon ile beraber pekişecek. Özellikle yılın 2. yarısından itibaren hem baz etkisiyle hem de para politikasının gecikmeli etkilerinin görülmesiyle enflasyon da hızlı düşüşler görülecek ve alım gücü üzerindeki baskı hafifleyecek.

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