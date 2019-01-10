HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • FotoHaber
  • Emekliye en az 1000 TL geliyor! - Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

Emekliye en az 1000 TL geliyor! - maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

maaşlarına ek ödemeler ile birlikte toplamda 1000 liradan aşağı ödeme artık yapılmayacak. Özellikle 1000 liranın altında bulunan yaklaşık 220 bin kişi için sevinç kaynağı olacak bu haber ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haftalardır arama motoru üzerinden araştırılıyor. Maaşı 600 ile 999 lirası arasında olan bireyler yeni yılda alınan zamdan sonra artık 1000 liranın altında maaş almaması konusunda mütabakata varıldı. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 10.01.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 08:29
Emekliye en az 1000 TL geliyor! - Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

maaşları ile ilgili 220 bin kişiye son dakika müjdesi geldi. Konuyla ilgili tüm detayları ise bu yazı altından öğrenebilirsiniz. Yeni düzenleme ile birlikte 1000 liranın altında kalan bireylerin maaşları 1000 liranın üstüne çıkacak. Merakla araştırılan o konuyla ilgili son dakika detayları ve gelişmeleri...

Emekliye en az 1000 TL geliyor! - Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

Artık bin liranın altında aylığı olmayacak. Hükümetin yeni düzenlemesiyle emekli aylıklarında taban, ek ödeme dahil bin lira olacak.Aradaki farkı Hazine karşılayacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki yasa tasarısı içerisinde yer alan düzenlemeye göre; 5510 sayılı Kanun veya bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre maluluk ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekliye en az 1000 TL geliyor! - Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak.Yeni yasa kapsamında ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emeklilere, her ay bin lira verilmeye başlanacak.

Emekliye en az 1000 TL geliyor! - Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında maaş alan yaklaşık 220 bin kişi, yeni düzenlemeden yararlanacak.

NASIL HESAPLANACAK?

Örneğin; ek ödeme dahil maaş 600 lira ise 400 liralık fark Hazine'den karşılanarak, emeklinin hesabına aylık bin lira yatırılacak.

Emekliye en az 1000 TL geliyor! - Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

Yani, 400 liraya varan fark Hazine'den karşılanarak, ek ödeme bin liraya tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisse oranında artış yaşanacak. Böylece yine toplam alınan maaş bin liranın altında kalmamış olacak.

Emekliye en az 1000 TL geliyor! - Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

Yeni düzenleme, bin liranın altında maaş alan emeklileri kapsıyor. Emeklilere, düzenlemeyle, ek ödeme dahil bin liradan az ödeme yapılamayacak.

EMEKLİYE ZAMDA YENİ MÜJDE! 2019 EMEKLİ EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 12.3 milyon emekliye bu ay çifte zam var. Hem maaşlar hem de ek ödeme tutarları artacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşı yüzde 10.19 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 6.73 enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye en az 1000 TL geliyor! - Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme tutarı yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu.

BİZE ULAŞIN