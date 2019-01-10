Emekliye en az 1000 TL geliyor! - Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte o sorunun yanıtı...

Emekli maaşlarına ek ödemeler ile birlikte toplamda 1000 liradan aşağı ödeme artık yapılmayacak. Özellikle 1000 liranın altında bulunan yaklaşık 220 bin kişi için sevinç kaynağı olacak bu haber ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haftalardır arama motoru üzerinden araştırılıyor. Maaşı 600 ile 999 lirası arasında olan bireyler yeni yılda alınan zamdan sonra artık 1000 liranın altında maaş almaması konusunda mütabakata varıldı. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...