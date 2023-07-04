Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:16

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın ilk haftası açıklanan enflasyon oranları sonucu emekli ve memur maaşları belirleniyor. Ocak – Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emeklilerin Ocak ayına kadar alacakları maaşlar belli olacak. Bu noktada "haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. TÜİK TEFE – TÜFE rakamlarıyla birçok kalemde değişiklik olacak. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar