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Haberler Fotohaber Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:16

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın ilk haftası açıklanan enflasyon oranları sonucu emekli ve memur maaşları belirleniyor. Ocak – Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emeklilerin Ocak ayına kadar alacakları maaşlar belli olacak. Bu noktada "haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. TÜİK TEFE – TÜFE rakamlarıyla birçok kalemde değişiklik olacak. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Haziran enflasyon oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Memur maaşlarını direkt olarak etkileyen enflasyon rakamları, TÜİK tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası birçok kalemde değişiklik yaşanmakta. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak 2023? İşte konu hakkında detaylar

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

TÜİK HAZİRAN 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gözler TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Özellikle memur ve emekli maaşları için büyük bir dikkatle beklenen enflasyon rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini 5 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.

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Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

2023 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

SON ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları 2023

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran enflasyon oranı 2023 ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI MESAJI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi

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