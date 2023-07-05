Giriş Tarihi: 05.07.2023 06:30
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
06:30
ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emekli ve memur zammı belli oluyor! TUİK 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2023 Haziran ayı enflasyon rakamları bugün belli belli oluyor. Memur ve emekli zammı sınırını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı açıklaması ardından TÜİK tarafından duyurulacak TEFE-TÜFE verisi birçok kalemde etkili olacak temmuz zammını belirleyecek. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bugün belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Milyonlarca emekli ve memur enflasyon rakamlarını bekliyor! Enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, Haziran enflasyon rakamları hakkında merak edilenler…