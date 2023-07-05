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Haberler Fotohaber ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emekli ve memur zammı belli oluyor! TUİK 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 06:30

ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emekli ve memur zammı belli oluyor! TUİK 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023 Haziran ayı enflasyon rakamları bugün belli belli oluyor. Memur ve emekli zammı sınırını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı açıklaması ardından TÜİK tarafından duyurulacak TEFE-TÜFE verisi birçok kalemde etkili olacak temmuz zammını belirleyecek. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bugün belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Milyonlarca emekli ve memur enflasyon rakamlarını bekliyor! Enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, Haziran enflasyon rakamları hakkında merak edilenler…

ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emekli ve memur zammı belli oluyor! TUİK 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haziran enflasyon oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın enflasyon rakamlarım 5 Temmuz Çarşamba günü belli olacak açıklamalarının ardından milyonlarca emekli ve memur TUİK tarafından açıklanacak yılın ilk yarısına ait son veriyi bekliyor. Memur maaşlarını direkt olarak etkileyen enflasyon rakamları, TÜİK tarafından bu hafta içerisinde bugün açıklanacak. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranı ile yılın ilk yarısına ait enflasyon ne kadar olacak? İşte, yanıtı…

ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emekli ve memur zammı belli oluyor! TUİK 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK HAZİRAN 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gözler TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Özellikle memur ve emekli maaşları için büyük bir dikkatle beklenen enflasyon rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından önümüzdeki gbugün açıklanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini 5 Temmuz Çarşamba bugün açıklanıyor!

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ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emekli ve memur zammı belli oluyor! TUİK 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emekli ve memur zammı belli oluyor! TUİK 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SON ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları 2023

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emekli ve memur zammı belli oluyor! TUİK 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI MESAJI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

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