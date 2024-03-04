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Haberler Fotohaber ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR || 2024 Şubat ayı TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta belli olacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 08:29

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR || 2024 Şubat ayı TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

Şubat ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte yeni enflasyon oranları belli olacak. Yeni oranlarla birlikte Memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarında belirleyici olan enflasyon rakamlarında ilk 6 aylık tablo şekillenecek. Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri ise geçtiğimiz ay belli olmuştu. TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıklamıştı. Peki, 2024 Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, bugün mü, beklenti ne yönde? İşte detaylar

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR || 2024 Şubat ayı TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

Yeni yılın ikinci enflasyon rakamlarının belli olması bekleniyor. TÜİK, geçtiğimiz ocak ayında enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Aylık en fazla artış yüzde 17.68 ile sağlıkta olurken, bunu yüzde 12.17 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.07 ile eğlence ve kültür izledi. Gözler şimdi 2024 yılı Şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki 2024 Şubat enflasyon verileri açıklandı mı?

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR || 2024 Şubat ayı TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

2024 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Mart Pazar gününe denk geldiği için şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR || 2024 Şubat ayı TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR || 2024 Şubat ayı TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

YILIN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00 –20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00 –30,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 -20,99 aralığında, yüzde 46,67'sinin beklentilerinin yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 –30,99 aralığında olduğu gözleniyor.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR || 2024 Şubat ayı TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta belli olacak?

24 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 aylık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00-20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00-25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00-30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir

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