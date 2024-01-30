Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
12:13
ERKEN EMEKLİLİK REFORMU SON DAKİKA: Torba yasa çıkacak! SSK, Bağ-Kur dahil emeklilik şartları nasıl olacak?
Son dakika haberi: Erken emeklilik reformu için çalışmalar başladı. Önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni emeklilik sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Düzenleme SSK, Bağ-Kur prim eşitleme ve ev kadınlarına emeklilik sistemini de içeriyor. TBMM'ye gelecek torba yasa ile milyonlarca vatandaş erken emeklilik imkanına kavuşacak. Düzenleme EYT kapsamına giren sigortalıları da ilgilendiriyor. Kimler için erken emeklilik gelecek? Bundan yararlanmak için ne yapılacak? İşte çalışmanın ve yasal düzenlemenin detayları…