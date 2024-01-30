ERKEN EMEKLİLİK REFORMU SON DAKİKA: Torba yasa çıkacak! SSK, Bağ-Kur dahil emeklilik şartları nasıl olacak?

EV HANIMLARI EMEKLİLİK İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak: