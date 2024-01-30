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Haberler Fotohaber ERKEN EMEKLİLİK REFORMU SON DAKİKA: Torba yasa çıkacak! SSK, Bağ-Kur dahil emeklilik şartları nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 12:13

ERKEN EMEKLİLİK REFORMU SON DAKİKA: Torba yasa çıkacak! SSK, Bağ-Kur dahil emeklilik şartları nasıl olacak?

Son dakika haberi: Erken emeklilik reformu için çalışmalar başladı. Önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni emeklilik sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Düzenleme SSK, Bağ-Kur prim eşitleme ve ev kadınlarına emeklilik sistemini de içeriyor. TBMM'ye gelecek torba yasa ile milyonlarca vatandaş erken emeklilik imkanına kavuşacak. Düzenleme EYT kapsamına giren sigortalıları da ilgilendiriyor. Kimler için erken emeklilik gelecek? Bundan yararlanmak için ne yapılacak? İşte çalışmanın ve yasal düzenlemenin detayları…

FARUK ERDEM
ERKEN EMEKLİLİK REFORMU SON DAKİKA: Torba yasa çıkacak! SSK, Bağ-Kur dahil emeklilik şartları nasıl olacak?

Son dakika haberleri: Bağ-Kur prim gün sayısı 9000 günden 7200 güne düşürülerek SSK ile eşitlenecek. Burada 1800 günlük prim avatajı ilgili sigortalıya 5 yıl erken emeklilik fırsatı verecek. Öte yandan ev hanımlarına emeklilik sistemi ile ilgili düzenleme de yapılacak. Bakan Vedat Işıkhan açıkladı. İşte yeni emeklilik sistemininin detayları...

ERKEN EMEKLİLİK REFORMU SON DAKİKA: Torba yasa çıkacak! SSK, Bağ-Kur dahil emeklilik şartları nasıl olacak?

ERKEN EMEKLİLİK REFORMU TORBA YASA İLE ÇIKACAK

TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle orta vadede çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisini ev kadınların emekliliği oluştururken, diğerinde ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak. Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler torba yasa ile çıkacak.

  • Türkiye'deki emekli sayısı: Yaklaşık 16 milyon
  • Sigortalı çalışan sayısı: Yaklaşık 25 milyon
  • İstihdam sayısı: Yaklaşık 32 milyon
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ERKEN EMEKLİLİK REFORMU SON DAKİKA: Torba yasa çıkacak! SSK, Bağ-Kur dahil emeklilik şartları nasıl olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLİK REFORMU AÇIKLAMASI: BU ADIMLARI ATACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ev hanımlarına emeklilik ve Bağ-Kur prim gün sayısını 7200'e düşürülmesi konusunda önemli mesajlar verdi:

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır.

ERKEN EMEKLİLİK REFORMU SON DAKİKA: Torba yasa çıkacak! SSK, Bağ-Kur dahil emeklilik şartları nasıl olacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.

ERKEN EMEKLİLİK REFORMU SON DAKİKA: Torba yasa çıkacak! SSK, Bağ-Kur dahil emeklilik şartları nasıl olacak?

EV HANIMLARI EMEKLİLİK İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:

  • Aylık ödeme (2024) : 6.400,64 TL
  • Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL
  • Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL
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