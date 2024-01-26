Erzurumluları sevindirecek haber geliyor mu? Değeri 1058’lere çıkıyor

"ERZURUM GENELİNDE GEVEN BİTKİSİ ÇOK YAYGIN"

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, kış turizmiyle ön planda olan Palandöken'in, ismiyle uluslararası sınırları aşan marka ilçe olduğunu söyledi.

Palandöken'in niteliğini artırmak için valilik, belediyeler ve kentteki kamu kurumlarının tüm imkanları seferber ettiğini anlatan Tutkan, "3 bin rakımın üzerindeki ilçemizde geven bitkisinin yaygın bulunduğu dağlarda üretilen balın prolin değeri binin üzerinde çıkınca kaymakamlığımızca KUDAKA desteğiyle tescil ve markalaştırma çalışması başlattık, projemiz de onaylandı." dedi.

Tutkan, geven balının marka ve tescilinin Palandöken'e, Erzurum'a önemli katkı ve değer sağlayacağını belirterek, bu sayede geçimini arıcılıkla sağlayanların da önemli kazanımlar elde edeceğini dile getirdi.

Kayıtlarda 2 bin yerli arıcının olduğunu ifade eden Tutkan, "Yayla ve çayırlarıyla, yüksek rakımıyla ve kış turizmiyle meşhur Erzurum'da, 2 bin yerli arıcımız ve bir o kadar da gezgin arıcımız var. Yüksek rakımda olduğumuz için Karadeniz, Güney ve Doğu illerinden gezgin arıcılar ciddi rağbet gösteriyor. Bu büyük bir lütuf. Erzurum'un coğrafyası müsait olduğu için bu işe girdik. Geven balımız Erzurum için, Palandöken için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.