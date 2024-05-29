Eximbank’tan 1 milyar avroluk destek!

İHRACATÇILARIN İŞLETME SERMAYESİ İHTİYAÇLARI FİNANSE EDİLECEK
Söz konusu finansman işlemi, Türkiye Yeşil İhracat Projesi kapsamında IBRD, kreditörler ve Türk Eximbank arasındaki işbirliği ile Türk ihracatçılarının Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) sonucunda ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, ilk aşamada, 2026 yılı itibarıyla karbon salınımı yoğun sektörlere yönelik olurken, ilerleyen dönemlerde diğer karbon salınımı yoğun sektörlerde ve diğer ihracat pazarlarındaki karbon vergilerinde uygulamaya konulacak.
Etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçıların maruz kalabileceği olumsuz etkilerin önüne geçilmesiyle yeşil ürün üretenlerin ihracatlarını artırmasının desteklenmesi amaçlarıyla, gerçekleştirecek yenilenebilir enerji üretimleri, enerji verimliliği yatırımları ve bu yatırımları yapan ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilecek.
Kredinin bahsedilen yeşil dönüşüm ana odağına ek olarak, kadının iş gücüne katılımını destekleyen firmaların finanse edilmesi ile KOBİ finansmanı gibi sosyal hedefleri de bulunuyor.