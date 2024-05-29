Eximbank’tan 1 milyar avroluk destek!

"ÜLKEMİZİN 2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE ULAŞILMASINA DESTEK VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, ekonominin itici gücü olan ihracatçıların uygun koşullu finansmana erişiminin sağlanması ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na adaptasyonunu destekleyip ihracatçıların uluslararası rekabet gücünün artırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla geliştirilen Türkiye Yeşil İhracat Projesi'nin ülkemiz ihracatçılarının yeşil dönüşümüne öncülük edeceğine, yeni istihdam imkanları oluşturacağına ve ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşılmasına destek vereceğine inanıyorum. Önümüzdeki dönemde de verimlilik temelli ve ihracata dayalı nitelikli büyümeyi desteklemek için Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımız ile çalışmayı sürdüreceğiz."

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de ihracat sektörünün devam eden başarısının Türkiye ekonomisi için hayati önem taşıdığını ve sürdürülebilirliğe doğru geçişin hükümet için yüksek bir öncelik olmaya devam ettiğini aktardı.

Lopez, "Dünya Bankası, yalnızca dünya çapında düşük karbonlu bir geleceğe doğru geçişi desteklemekle kalmayıp aynı zamanda hem firmaların hem de ülkenin rekabet gücünü artıracak olan bu girişimlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyor." ifadelerini kullandı.