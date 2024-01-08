Fahiş fiyatlara darbe! Bakanlık fırsatçılığa izin vermedi: O sektörlere ceza yağdı

İŞTE UYGULANAN CEZALAR

Denetim çalışmalarına ilişkin olarak, otomotiv ticareti ve otomotivde stokçuluk fiillerine yönelik denetimlerde 2.144 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespiti yapılan 656 gerçek ve tüzel kişiye 375.417.064 TL idari para cezası, emlak sektörüne yapılan denetimlerde 1.899 gerçek ve tüzel kişiden 1.201 aykırı fiilde bulunan gerçek ve tüzel kişiye 91.207.655 TL, gıda sektöründe fahiş fiyat denetimlerinde ise 15.080 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 135.601.162 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından, 31.12.2023 tarihi itibariyle, 2023 yılı boyunca yapılan denetimlerde, toplamda 842.402.406 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin, başta mesafeli olmak üzere abonelik sözleşmeleri, ön ödemeli konut satışları, bankacılık hizmetleri, satış sonrası hizmetler gibi birçok başlık altındaki incelemelerde 670.596.661 TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar denetimlerinde 114.139.768 TL, ürün güvenliği denetimleri kapsamında 15.332.080 TL, ve fiyat etiketi denetimleri kapsamında ise 42.333.969 TL idari para cezası uygulanmıştır.