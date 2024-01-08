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Haberler Fotohaber Fahiş fiyatlara darbe! Bakanlık fırsatçılığa izin vermedi: O sektörlere ceza yağdı
Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 10:03

Fahiş fiyatlara darbe! Bakanlık fırsatçılığa izin vermedi: O sektörlere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadesini kararlılıkla devam ettirerek 2023'te otomotiv, emlak ve gıda sektörlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı 18 bin 780 denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulandı.

Fahiş fiyatlara darbe! Bakanlık fırsatçılığa izin vermedi: O sektörlere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2023'te otomotiv, emlak ve gıda sektörlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı 18 bin 780 denetim gerçekleştirildi, 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulandı.

Fahiş fiyatlara darbe! Bakanlık fırsatçılığa izin vermedi: O sektörlere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, 2023'te otomotiv, emlak ve gıda sektörlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı 18 bin 780 denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda ilgili firmalara 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası uygulandı.

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Fahiş fiyatlara darbe! Bakanlık fırsatçılığa izin vermedi: O sektörlere ceza yağdı

Bakanlıktan yapılan bilgilendirme şöyle:

"Ticaret Bakanlığı olarak, piyasaların düzenli, sağlıklı ve adil bir şekilde işleyişini sağlamak için çalışmalarımıza devam ederken, diğer yandan da 86 milyon vatandaşlarımızın hemen her gün taraf oldukları sözleşmelerde ekonomik haklar ve menfaatlerinin korunması, ayrıca tüketicilerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimlerimize devam ediyoruz.

Fahiş fiyatlara darbe! Bakanlık fırsatçılığa izin vermedi: O sektörlere ceza yağdı

DENETİMLER DETAYLI SÜRDÜ

İç piyasaların düzenlenmesi, fahiş fiyatların önüne geçilmesi, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetlerin düzenlenmesi ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını piyasadan karşılarken herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesi adına da, denetimlerimiz 2023 yılında da detaylı bir şekilde devam etmiştir.

Fahiş fiyatlara darbe! Bakanlık fırsatçılığa izin vermedi: O sektörlere ceza yağdı

İŞTE UYGULANAN CEZALAR

Denetim çalışmalarına ilişkin olarak, otomotiv ticareti ve otomotivde stokçuluk fiillerine yönelik denetimlerde 2.144 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespiti yapılan 656 gerçek ve tüzel kişiye 375.417.064 TL idari para cezası, emlak sektörüne yapılan denetimlerde 1.899 gerçek ve tüzel kişiden 1.201 aykırı fiilde bulunan gerçek ve tüzel kişiye 91.207.655 TL, gıda sektöründe fahiş fiyat denetimlerinde ise 15.080 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 135.601.162 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından, 31.12.2023 tarihi itibariyle, 2023 yılı boyunca yapılan denetimlerde, toplamda 842.402.406 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin, başta mesafeli olmak üzere abonelik sözleşmeleri, ön ödemeli konut satışları, bankacılık hizmetleri, satış sonrası hizmetler gibi birçok başlık altındaki incelemelerde 670.596.661 TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar denetimlerinde 114.139.768 TL, ürün güvenliği denetimleri kapsamında 15.332.080 TL, ve fiyat etiketi denetimleri kapsamında ise 42.333.969 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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