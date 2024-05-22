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Haberler Fotohaber Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:59

Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...

Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2024 için geri sayım başladı. 'Faiz kararı ne zaman' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrası yarın faiz kararı belli olacak. Nisan ayında yüzde 50 düzeyinde sabit tutulan faiz oranı sonrası Mayıs ayı için 'Merkez Bankası faiz kararı beklentisi, ne olur' soruları yanıt arıyor. Ekonomistler faiz kararı beklentisini duyurdu. İşte o 2 anket...

Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...

Yılın 5. Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Yarın faiz kararı belli oluyor. Faiz oranı Nisan ayında sabit tutuldu. 'Mayıs 2024 faiz kararı ne olacak, beklenti ne' soruları ise yanıt buldu. Ekonomistlerin katıldığı 2 anket sonuçlandı. İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...

Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu. Kurul, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığında 23 Mayıs 2024'de toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

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Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayında faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.

Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

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