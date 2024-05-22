Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...

Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
09:59
Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2024 için geri sayım başladı. 'Faiz kararı ne zaman' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrası yarın faiz kararı belli olacak. Nisan ayında yüzde 50 düzeyinde sabit tutulan faiz oranı sonrası Mayıs ayı için 'Merkez Bankası faiz kararı beklentisi, ne olur' soruları yanıt arıyor. Ekonomistler faiz kararı beklentisini duyurdu. İşte o 2 anket...