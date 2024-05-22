Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...

Yılın 5. Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Yarın faiz kararı belli oluyor. Faiz oranı Nisan ayında sabit tutuldu. 'Mayıs 2024 faiz kararı ne olacak, beklenti ne' soruları ise yanıt buldu. Ekonomistlerin katıldığı 2 anket sonuçlandı. İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...