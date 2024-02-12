Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI: AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da açıklamalarda bulunduğu sırada 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi çalışmasının da yer aldığı Aile ve Gençlik Fonu başvurularının tarihini paylaştı:

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık.