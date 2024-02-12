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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:49

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Beklenen evlilik kredisi şartları ile gündemde. Geçtiğimiz günleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklaması ile paylaştığı üzere başvurular bu hafta başlıyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında ortaya çıkan çalışmada pilot bölge deprem şehirleri olacak. 150 bin TL evlilik desteği başvuru işlemleri için gözler e-devlet ekranlarında olacak. Peki; 2024 faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Faizsiz evlilik kredisi şartları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Aile ve Gençlik Fonu başvurularını almak üzere ilk adımını atıyor. Bakan Göktaş, müjdeyi verdi: 'Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız' Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI: AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da açıklamalarda bulunduğu sırada 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi çalışmasının da yer aldığı Aile ve Gençlik Fonu başvurularının tarihini paylaştı:

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık.

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Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT!

İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler."

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

48 AY VADELİ 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA

Faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL tutarında olacak ve 48 ay vadeli sunulacak. 2 yıl geri ödemesiz şekilde alınacak destek gelecek dönemlerde miktarında artış göstereb

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2024

Başvuru şartlarının sorulması üzerine Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor." karşılığını verdi.

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