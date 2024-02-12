Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
09:49
Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başlıyor! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
Beklenen evlilik kredisi şartları ile gündemde. Geçtiğimiz günleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklaması ile paylaştığı üzere başvurular bu hafta başlıyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında ortaya çıkan çalışmada pilot bölge deprem şehirleri olacak. 150 bin TL evlilik desteği başvuru işlemleri için gözler e-devlet ekranlarında olacak. Peki; 2024 faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...