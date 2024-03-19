Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
07:38
Fed Faiz Kararı 2024: FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihleri
ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı belli oluyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasayı etkilerini yakından takip ediyor. Yeni faiz kararı ne yönde indirime gidildi mi? Araştırması yapılıyor. Yeni faiz kararı piyasalara yön verecek. Altın, dolar, borsa, kripto para borsasını değişikliğe uğratacak FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasa için birçok farklı faiz beklentisi sürerken gözler açıklamanın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Mart ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne yönde, FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak?