Fed Faiz Kararı 2024: FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihleri

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yapılan son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. Yatırımcıların beklentisi gerçekleşecek mi, piyasalardaki değişim ne yönde oldu gibi birçok sorunun cevabı için karar bekleniyor. Peki faizde indirime gidildi mi? İşte ayrıntılar