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Haberler Fotohaber Fed Faiz Kararı 2024: FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihleri
Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:38

Fed Faiz Kararı 2024: FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihleri

ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı belli oluyor. Yatırımcılar yeni kararın piyasayı etkilerini yakından takip ediyor. Yeni faiz kararı ne yönde indirime gidildi mi? Araştırması yapılıyor. Yeni faiz kararı piyasalara yön verecek. Altın, dolar, borsa, kripto para borsasını değişikliğe uğratacak FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasa için birçok farklı faiz beklentisi sürerken gözler açıklamanın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Mart ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne yönde, FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak?

Fed Faiz Kararı 2024: FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihleri

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yapılan son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. Yatırımcıların beklentisi gerçekleşecek mi, piyasalardaki değişim ne yönde oldu gibi birçok sorunun cevabı için karar bekleniyor. Peki faizde indirime gidildi mi? İşte ayrıntılar

Fed Faiz Kararı 2024: FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihleri

FED MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED Mart ayı faiz kararı 20 Mart Çarşamba günü TSİ ile 21:00'de açıklanacak.

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Fed Faiz Kararı 2024: FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihleri

FED MART AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED Mart ayı faiz beklentisine ilişkin gözler açıklanacak olan karara çevrildi. Haziran ayı içerisinde faiz indirimine gitmesi beklenen FED'in açıklanan son enflasyon verisinin ardından bu süreyi daha da uzatabileceği beklentileri artmaya başladı.

20 Mart Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararının sabit kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin Mayıs'ta yüzde 7, Haziran'da ise % 59 ile fiyatlanıyor.

Fed Faiz Kararı 2024: FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihleri

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

19-20 Mart 2024,

30 Nisan-1 Mayıs 2024,

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024.

Fed Faiz Kararı 2024: FED Mart ayı toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihleri
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