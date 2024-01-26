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Haberler Fotohaber FED FAİZ KARARI 2024 OCAK || ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:41

FED FAİZ KARARI 2024 OCAK || ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası FED yeni yılın ilk faiz kararını açıklaması bekleniyor. Piyasalara yön verecek açıklamanın ocak ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Piyasalarda da FED'in ocak ayı faiz kararı için gözler açıklamalara çevrildi. FED aralık ayında politika faizini değiştirmemiş, 22 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 5,25- 5-50 aralığında bırakmıştı. ABD Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantıları gerçekleştirilecek Toplantılar ile karar netliğe kavuşacak. Ocak FED faiz kararı piyasaların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün ilan edilecek, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI 2024 OCAK || ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası FED'in 2024 Ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. FED faizleri, Amerikan dolarına erişimin maliyetini ve doların piyasa dolaşımını belirleyen en önemli faktör olduğu için tüm yatırımcılar tarafından incelemeye alındı. Peki 2024 için FED faiz kararı ne olacak? İşte tüm ayrıntılar

FED FAİZ KARARI 2024 OCAK || ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

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FED FAİZ KARARI 2024 OCAK || ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı ocak ayında olacak. Diğer toplantı tarihleri şöyle:

19-20 Mart,

30 Nisan-1 Mayıs,

11-12 Haziran,

30-31 Temmuz,

17-18 Eylül,

6-7 Kasım

17-18 Aralık.

FED FAİZ KARARI 2024 OCAK || ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tüm beklentiler ABD piyasasında faiz indirimine gidileceği yönünde.

FED FAİZ KARARI 2024 OCAK || ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ ORANI NEDİR?

ABD Merkez Bankası olarak da bilinen FED, Federal Reserve System'in kısaltmas ve ABD ekonomisinin istikrarını sağlamak için para politikalarını belirleyen kurumdur. Para politikalarını belirlerken FED'in en önemli araçlarından biri olan Fed Faiz kararı oranı ise, bankaların birbirlerine borç verirken uyguladıkları gecelik faiz oranıdır. Bu oranı belirlemek için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) adlı organ, yıl içinde sekiz kez toplanarak ekonomik verileri değerlendirir.

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