FED FAİZ KARARI 2024 OCAK || ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ ORANI NEDİR?

ABD Merkez Bankası olarak da bilinen FED, Federal Reserve System'in kısaltmas ve ABD ekonomisinin istikrarını sağlamak için para politikalarını belirleyen kurumdur. Para politikalarını belirlerken FED'in en önemli araçlarından biri olan Fed Faiz kararı oranı ise, bankaların birbirlerine borç verirken uyguladıkları gecelik faiz oranıdır. Bu oranı belirlemek için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) adlı organ, yıl içinde sekiz kez toplanarak ekonomik verileri değerlendirir.