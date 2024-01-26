Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
16:41
FED FAİZ KARARI 2024 OCAK || ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası FED yeni yılın ilk faiz kararını açıklaması bekleniyor. Piyasalara yön verecek açıklamanın ocak ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Piyasalarda da FED'in ocak ayı faiz kararı için gözler açıklamalara çevrildi. FED aralık ayında politika faizini değiştirmemiş, 22 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 5,25- 5-50 aralığında bırakmıştı. ABD Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantıları gerçekleştirilecek Toplantılar ile karar netliğe kavuşacak. Ocak FED faiz kararı piyasaların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, hangi gün ilan edilecek, beklentiler ne yönde?