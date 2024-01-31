FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcıların beklentisi gerçekleşecek mi, piyasalardaki değişim ne yönde olacak gibi birçok sorunun cevabı için karar bekleniyor. Peki faizde indirime gidilecek mi? İşte ayrıntıla