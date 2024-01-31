Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
09:33
FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi
ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı belli oluyor. Yatırımcılar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni faiz kararı piyasalara yön verecek. Altın, dolar, borsa, kripto para borsasını değişikliğe uğratacak FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasa için birçok farklı faiz beklentisi sürerken gözler açıklamanın yapılacağı tarihe çevrildi. FED aralık ayında politika faizini değiştirmemiş, 22 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25- 5,50 aralığında bırakmıştı. Faiz kararı için PPK toplantıları gerçekleştirilecek. Peki, Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK takvimi