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Haberler Fotohaber FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 09:33

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı belli oluyor. Yatırımcılar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni faiz kararı piyasalara yön verecek. Altın, dolar, borsa, kripto para borsasını değişikliğe uğratacak FED 2024 faiz kararı yakından takip ediliyor. Piyasa için birçok farklı faiz beklentisi sürerken gözler açıklamanın yapılacağı tarihe çevrildi. FED aralık ayında politika faizini değiştirmemiş, 22 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25- 5,50 aralığında bırakmıştı. Faiz kararı için PPK toplantıları gerçekleştirilecek. Peki, Ocak ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK takvimi

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcıların beklentisi gerçekleşecek mi, piyasalardaki değişim ne yönde olacak gibi birçok sorunun cevabı için karar bekleniyor. Peki faizde indirime gidilecek mi? İşte ayrıntıla

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

YILIN İLK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı bu akşam 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve 22.00'da beklenilen faiz kararı açıklanacak.

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FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

2023 FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilip açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirilmişti.

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Piyasalarda indirim beklenirken FED başkanı Williams, faizlerin bir süre daha sıkı kalacağının sinyallerini verdi.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tüm beklentiler ABD piyasasında faiz indirimine gidileceği yönünde.

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR! 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantı takvimi

2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı ocak ayında olacak. Diğer toplantı tarihleri şöyle:

19-20 Mart,

30 Nisan-1 Mayıs,

11-12 Haziran,

30-31 Temmuz,

17-18 Eylül,

6-7 Kasım

17-18 Aralık.

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