Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 11:25

Fed faiz kararı açıklanıyor! Temmuz 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Fed faiz beklentisi

Temmuz ayı Fed faiz kararı için artık saatler kaldı. 'Fed ne zaman, saat kaçta' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında zirveye yerleşti. Fed faiz beklentisi de belli oldu. Fed faiz kararı altın fiyatları, döviz kurları ve kripto paralar başta olmak üzere piyasaları doğrudan etkilediğinden yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed faiz oranları 16 yılın zirvesinde yer alıyor. Jerome Powell ne mesaj verecek? İşte piyasalardaki canlı rakamlarla beraber Fed toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...