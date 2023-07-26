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Haberler Fotohaber Fed faiz kararı açıklanıyor! Temmuz 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Fed faiz beklentisi
Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 11:25

Fed faiz kararı açıklanıyor! Temmuz 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Fed faiz beklentisi

Temmuz ayı Fed faiz kararı için artık saatler kaldı. 'Fed ne zaman, saat kaçta' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında zirveye yerleşti. Fed faiz beklentisi de belli oldu. Fed faiz kararı altın fiyatları, döviz kurları ve kripto paralar başta olmak üzere piyasaları doğrudan etkilediğinden yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed faiz oranları 16 yılın zirvesinde yer alıyor. Jerome Powell ne mesaj verecek? İşte piyasalardaki canlı rakamlarla beraber Fed toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Fed faiz kararı açıklanıyor! Temmuz 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Fed faiz beklentisi

Fed faiz kararı için nefesler tutuldu. 'Temmuz 2023 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Fed faiz oranı yüzde 5,00-5,25 aralığında bulunuyor. Fed faiz beklentisi ne oldu? Altın fiyatları, dolar kuru ve kripto paralar nasıl seyredecek? Piyasalarda beklentiler fiyatlandığından Fed toplantısı sonrası Jerome Powell'ın mesajları gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından dikkatle takip edilecek.

Fed faiz kararı açıklanıyor! Temmuz 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Fed faiz beklentisi

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), varlık alımlarının azaltılmasıyla başlayan süreçle faiz artırım enstrümanını kullanarak 1 yılı aşkın bir süredir sıkı para politikası adımları atıyor. Burada şahin politikalarının ne yönde devam edeceğine yönelik soru işaretlerinin bugün sınırlı da olsa azalması bekleniyor.

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Fed faiz kararı açıklanıyor! Temmuz 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Fed faiz beklentisi

Temmuz ayı Fed faiz kararı bugün saat 21:00'da açıklanacak. Faiz toplantısı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell saat 21:30'da kameraların karşısına geçecek ve gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verecek.

Fed faiz kararı açıklanıyor! Temmuz 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Fed faiz beklentisi

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE OLDU?

Piyasalarda fiyatlamalar Fed'in faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 bandına çekeceğine işaret etti. Bunun yanında şahin politikaların ne kadar süreceği sorusunun Jerome Powell'ın vereceği mesajlarla yanıt bulması bekleniyor.

Fed faiz kararı açıklanıyor! Temmuz 2023 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Fed faiz beklentisi

SON FAİZ ARTIRIMI OLACAK?

Normalde Fed'in faiz artırımlarını sonlandırması bekleniyordu. Ancak ABD'DE makro ekonomik verilerin beklenenden iyi gelmesi Fed'in faiz artırım yönünde elini güçlendirdi. ABD'de Haziran'da enflasyon yüzde 3 düzeyine çekilirken, iş piyasasında güçlü seyir devam etti.

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