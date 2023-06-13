HAZİRAN 2023 FED faiz kararı beklentisi açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Jerome Powell’ın açıklaması saat kaçta?

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 2023 Haziran ayı FED faiz kararı ne olur, açıklandı mı soruları yanıt arıyor. Altın, kripto para gibi birçok piyasa üzerinde etkili olacak karar enflasyon, işsizlik oranı ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak alınıyor. Karar öncesi piyasa takipçileri FED faiz beklentisi hakkında açıklamalarda bulundu. Son kararlardan çıkan faiz artırımı politika faizini son 16 yıllık veride en yüksek aralığa ulaştırdı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Jerome Powell açıklaması hakkında merak edilenler…