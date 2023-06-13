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Haberler Fotohaber HAZİRAN 2023 FED faiz kararı beklentisi açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Jerome Powell'ın açıklaması saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 08:13

HAZİRAN 2023 FED faiz kararı beklentisi açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Jerome Powell'ın açıklaması saat kaçta?

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 2023 Haziran ayı FED faiz kararı ne olur, açıklandı mı soruları yanıt arıyor. Altın, kripto para gibi birçok piyasa üzerinde etkili olacak karar enflasyon, işsizlik oranı ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak alınıyor. Karar öncesi piyasa takipçileri FED faiz beklentisi hakkında açıklamalarda bulundu. Son kararlardan çıkan faiz artırımı politika faizini son 16 yıllık veride en yüksek aralığa ulaştırdı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Jerome Powell açıklaması hakkında merak edilenler…

HAZİRAN 2023 FED faiz kararı beklentisi açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Jerome Powell’ın açıklaması saat kaçta?

FED faizi ne zaman açıklayacak, artıracak mı soruları yanıt arıyor. Piyasalar, birçok ekonomi kalemine etki etmesi beklenen karara odaklandı. Dolar kuru üzerinde de yakın takip başladı. Geçtiğimiz toplantıda 25 baz puan artırıma giden ABD Merkez Bankası yeni toplantı için masa başında. 2023 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Tüm dünya Başkan Powell'ın açıklamasını bekliyor. Peki, FED faiz beklentisi ne yönde, yeni karar ne olur? İşte, detaylar…

HAZİRAN 2023 FED faiz kararı beklentisi açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Jerome Powell’ın açıklaması saat kaçta?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Bankası FED'in faiz toplantısı, paylaşılan takvime göre; 13-14 Haziran tarihleri aralığında düzenlenecek.

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HAZİRAN 2023 FED faiz kararı beklentisi açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Jerome Powell’ın açıklaması saat kaçta?

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti.

Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Politika faizi böylece 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

HAZİRAN 2023 FED faiz kararı beklentisi açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Jerome Powell’ın açıklaması saat kaçta?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED'in bu ay da 25 baz puan faiz artırımına gideceği yönündeki tahminler yüzde 63'e ulaştı. Enflasyonun inatçı olduğuna dikkat çeken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin açıklamaları ile sene sonuna doğru faiz indirimi olacağı yönündeki tahminleri de zayıflattı.

HAZİRAN 2023 FED faiz kararı beklentisi açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Jerome Powell’ın açıklaması saat kaçta?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2023
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden patlaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

13-14 Haziran
25-26 Temmuz

19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık

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