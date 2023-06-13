HAZİRAN 2023 FED faiz kararı beklentisi açıklandı! ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Jerome Powell’ın açıklaması saat kaçta?

FED faizi ne zaman açıklayacak, artıracak mı soruları yanıt arıyor. Piyasalar, birçok ekonomi kalemine etki etmesi beklenen karara odaklandı. Dolar kuru üzerinde de yakın takip başladı. Geçtiğimiz toplantıda 25 baz puan artırıma giden ABD Merkez Bankası yeni toplantı için masa başında. 2023 Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Tüm dünya Başkan Powell'ın açıklamasını bekliyor. Peki, FED faiz beklentisi ne yönde, yeni karar ne olur? İşte, detaylar…