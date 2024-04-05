Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
15:59
Dünyanın en zengin Türk'ü Murat Ülker oldu
Forbes tarafından hazırlanan 2024 yılına ait 'Dünyanın En Zenginleri' listesinde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 781'e yükselirken, milyarderlerin toplam serveti 14.2 trilyon dolara ulaştı. Listede Türkiye'den 27 isim yer alırken, aralarındaki yeni isimler de dikkat çekti. Forbes'ın derlediği 'Dünyanın En Zenginleri' listesine göre dünyanın en zengin Türk'ü Murat Ülker oldu. Peki dünyanın en zengin Türkleri kimler? Hangi sektörlerde çalışıyor? Kaç yaşındalar? Servetleri ne kadar? İşte detaylar...