Dünyanın en zengin Türk’ü Murat Ülker oldu

ELON MUSK ZİRVEYE DÖNEMEDİ

Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2024'ün milyarderler listesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl birinciliği Louis Vuitton, Tiffany & Co, Christian Dior ve ve Sephora gibi markaların sahibi Bernard Arnault'a kaptıran Elon Musk, 2024'te zirveye geri dönemedi. Bernard Arnault, servetini geçen yıla kıyasla 22 milyar dolar artırırken, Musk 15 milyar dolar artırdı. ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 1 milyar dolar fark ile bu yıl da listeye 3. sıradan girdi.