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Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:59

Dünyanın en zengin Türk'ü Murat Ülker oldu

Forbes tarafından hazırlanan 2024 yılına ait 'Dünyanın En Zenginleri' listesinde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 781'e yükselirken, milyarderlerin toplam serveti 14.2 trilyon dolara ulaştı. Listede Türkiye'den 27 isim yer alırken, aralarındaki yeni isimler de dikkat çekti. Forbes'ın derlediği 'Dünyanın En Zenginleri' listesine göre dünyanın en zengin Türk'ü Murat Ülker oldu. Peki dünyanın en zengin Türkleri kimler? Hangi sektörlerde çalışıyor? Kaç yaşındalar? Servetleri ne kadar? İşte detaylar...

Dünyanın en zengin Türk’ü Murat Ülker oldu

Her yaştan milyarderin, yaşları ve çalışma alanlarıyla birlikte yer aldığı Forbes'ın 'Dünyanın En Zenginleri' listesinde 2024 yılının milyarderleri sıralandı. Murat Ülker, dünyanın en zengin Türk'ü olurken, listede yer alan yeni isimler dikkat çekti.

Dünyanın en zengin Türk’ü Murat Ülker oldu

ELON MUSK ZİRVEYE DÖNEMEDİ

Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2024'ün milyarderler listesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl birinciliği Louis Vuitton, Tiffany & Co, Christian Dior ve ve Sephora gibi markaların sahibi Bernard Arnault'a kaptıran Elon Musk, 2024'te zirveye geri dönemedi. Bernard Arnault, servetini geçen yıla kıyasla 22 milyar dolar artırırken, Musk 15 milyar dolar artırdı. ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 1 milyar dolar fark ile bu yıl da listeye 3. sıradan girdi.

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Dünyanın en zengin Türk’ü Murat Ülker oldu

MURAT ÜLKER DÜNYANIN EN ZENGİN TÜRK'Ü OLDU

Listede bu yıl Türkiye'den 27 isim yer aldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini olarak listede 597'inci sırada yer aldı.

Dünyanın en zengin Türk’ü Murat Ülker oldu

DÜNYANIN EN ZENGİN GENÇ TÜRK'Ü İPEK KIRAÇ OLDU

Ülker'i 3.5 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 3.1 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 3 milyar dolarlık servetiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve 2.8 milyar dolarlık servetiyle Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu izledi.

Dünyanın en zengin Türk’ü Murat Ülker oldu

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNE YENİ İSİMLER EKLENDİ

2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 1.2 milyar dolar servetiyle, vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 1.1 milyar dolar servetiyle listeye bu yıl katılan yeni isimler oldu.

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