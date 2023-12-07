Günde 700 TL’lik kazanç! Köylülere ek gelir kapısı oldu

"GÜNDE 600-700 LİRALIK KAZANÇ"

Köy sakinlerinden Hasan Yaşar, ardıç tohumunun ek gelir kaynağını olduğunu ifade ederek; "Köylülerimiz evlerinde rutin işlerini yaptıktan sonra saat 10'gibi ek gelir kaynağı olarak ardıç tohumu toplamaya geliyoruz. Günde yaklaşık 60-70 kilogram toplanıyor ve buda 600-700 lira yapıyor.