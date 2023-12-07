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Haberler Fotohaber Günde 700 TL'lik kazanç! Köylülere ek gelir kapısı oldu
Giriş Tarihi: 07.12.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 12:50

Günde 700 TL'lik kazanç! Köylülere ek gelir kapısı oldu

Ardıç tohumu köylülere ek gelir kapısı olmasıyla yüzleri güldürdü. Ardıç tohumu Afyonkarahisar'da dağlardan toplanıyor. Köy sakinleri, "Günde yaklaşık 60-70 kilogram toplanıyor ve buda 600-700 lira yapıyor" ifadelerini kullandı.

İHA
Günde 700 TL’lik kazanç! Köylülere ek gelir kapısı oldu

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde toplanan ardıç tohumları kozmetik sanayinde kullanılırken, tohumlar köylülerin yeni ek geliri oldu.

Günde 700 TL’lik kazanç! Köylülere ek gelir kapısı oldu

DAĞLARDA TOPLANIYOR

Kocagöl Köyü sakinleri rutin işlerinden arta kalan zamanlarda köye gelen ardıç tohumu alıcısına satılmak üzere çıktıkları dağlarda topladıkları ardıçlardan gelir elde ediyor.

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Günde 700 TL’lik kazanç! Köylülere ek gelir kapısı oldu

"GÜNDE 600-700 LİRALIK KAZANÇ"

Köy sakinlerinden Hasan Yaşar, ardıç tohumunun ek gelir kaynağını olduğunu ifade ederek; "Köylülerimiz evlerinde rutin işlerini yaptıktan sonra saat 10'gibi ek gelir kaynağı olarak ardıç tohumu toplamaya geliyoruz. Günde yaklaşık 60-70 kilogram toplanıyor ve buda 600-700 lira yapıyor.

Günde 700 TL’lik kazanç! Köylülere ek gelir kapısı oldu

"KİLOGRAMINI 13 LİRADAN VERİYORUZ"

Güzel bir iş hayvanlarına baktıktan sonra boş vakitlerinde burada ardıç tohumu topluyoruz. Ardıç yağı kozmetik ve temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Köyümüze gelen alıcıya bu ardıçların kilogramını 13 liradan veriyoruz" dedi.

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