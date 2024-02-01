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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 1-2-3-4 ŞUBAT 2024 || Halka arz başladı! Talep toplama ne zaman, hangi şirketler var?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 10:45

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 1-2-3-4 ŞUBAT 2024 || Halka arz başladı! Talep toplama ne zaman, hangi şirketler var?

Halka arz takvimindeki uzun süreli sessizlik, 1 Şubat 2024 Perşembe günü itibarlıya son buldu. Yatırımcıların uzun süredir beklediği arz işlemleri başladı. En son 15 Aralık 2023 tarihinde işlem gören takvimde bugün hareketlilik sürüyor. Peki, Halka arz takvimine göre, hangi şirketler talep toplamaya başlayacak, bu hafta kaç adet şirket işlem görecek?

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 1-2-3-4 ŞUBAT 2024 || Halka arz başladı! Talep toplama ne zaman, hangi şirketler var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklaması ile halka arz takvimine iki yeni şirketin talep toplayacağı bilgisi eklendi. 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla uzun süredir işlem görmeyen takvim yeni şirket isimlerinin eklenmesi ile güncellendi. Yatırımcıların merakla beklediği talep toplama işlemi için tarih bilgisi ve halka arz büyüklüğü, fiyatı gibi unsurlar araştırılıyor. Peki, Halka arz talep toplama ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 1-2-3-4 ŞUBAT 2024 || Halka arz başladı! Talep toplama ne zaman, hangi şirketler var?

HALKA ARZ TAKVİMİ

SPK onayı ile 1 Şubat tarihinde, 2 şirketin halka arzı duyuruldu.

  • Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
  • Bor Şeker A.Ş.
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HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 1-2-3-4 ŞUBAT 2024 || Halka arz başladı! Talep toplama ne zaman, hangi şirketler var?

BOR ŞEKER A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Bor Şeker A.Ş. halka arz büyüklüğü 1,85 milyar TL olacak. Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 29.17 olacak.

  • Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 26,54 TL
  • Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım
  • Pay: 70,000,000 Lot
  • Aracı Kurum: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Pazar: Yıldız Pazar

Halka arz tarihi ise henüz belli olmadı!

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 1-2-3-4 ŞUBAT 2024 || Halka arz başladı! Talep toplama ne zaman, hangi şirketler var?

BOR ŞEKER A.Ş.

Fonun Kullanım Yeri

- %45 İşletme sermayesi.

- %50 GES (Güneş Enerji Santral) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesis yatırımları.

- %5 Ar-Ge Faaliyetler.

HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 1-2-3-4 ŞUBAT 2024 || Halka arz başladı! Talep toplama ne zaman, hangi şirketler var?

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz büyüklüğü 945 milyon TL olacak. Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranı 20.15 olacak.

  • Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 35,00 TL
  • Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
  • Pay: 27,000,000 Lot
  • Aracı Kurum: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Pazar: Yıldız Pazar

Halka arz tarihi ise henüz belli olmadı!

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