Giriş Tarihi: 01.02.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
10:45
HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 1-2-3-4 ŞUBAT 2024 || Halka arz başladı! Talep toplama ne zaman, hangi şirketler var?
Halka arz takvimindeki uzun süreli sessizlik, 1 Şubat 2024 Perşembe günü itibarlıya son buldu. Yatırımcıların uzun süredir beklediği arz işlemleri başladı. En son 15 Aralık 2023 tarihinde işlem gören takvimde bugün hareketlilik sürüyor. Peki, Halka arz takvimine göre, hangi şirketler talep toplamaya başlayacak, bu hafta kaç adet şirket işlem görecek?