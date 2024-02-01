HALKA ARZ TAKVİMİ 📈 1-2-3-4 ŞUBAT 2024 || Halka arz başladı! Talep toplama ne zaman, hangi şirketler var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklaması ile halka arz takvimine iki yeni şirketin talep toplayacağı bilgisi eklendi. 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla uzun süredir işlem görmeyen takvim yeni şirket isimlerinin eklenmesi ile güncellendi. Yatırımcıların merakla beklediği talep toplama işlemi için tarih bilgisi ve halka arz büyüklüğü, fiyatı gibi unsurlar araştırılıyor. Peki, Halka arz talep toplama ne zaman?