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Haberler Fotohaber Halka arz takvimi 2024 Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 07:35

Halka arz takvimi 2024 Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi 2024 Şubat ayı itibarıyla yeniden yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Çıkacak şirketlerin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve büyüklüğü, lot sayısı gibi detaylar gündeme geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler borsada yerini almaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman halka arza çıkacak, kaç lot verecek? İşte, tüm detaylar...

Halka arz takvimi 2024 Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

Şubat ayında halka arz olacak şirketler yatırımcılar tarafından araştırılıyor. SPK bülteni ile takip edilen şirketler için talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var gibi sorular bir bir değerlendiriliyor. Yeni ayla birlikte 2 yeni şirket için hazırlık aşaması başladı. İşte, halka arz takvimi 2024...

Halka arz takvimi 2024 Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan 2 yeni şirke halka arza çıkıyor. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile Bor Şeker A.Ş. için hazırlık başladı.

İşte, detaylar...

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Halka arz takvimi 2024 Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

PASİFİK DONANIM YAZILIM HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda henüz talep toplama tarihleri belli olmadı. 27.000.000 lotla halka arza çıkacak Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. hisse fiyatı 35 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arz takvimi 2024 Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda henüz talep toplama tarihleri belli olmadı. 70.000.000 lotla halka arza çıkacak Bor Şeker A.Ş. hisse fiyatı 26,54 TL olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Halka arz takvimi 2024 Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

TASLAK HALKA ARZLAR

  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

  • Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
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