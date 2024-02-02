Halka arz takvimi 2024 Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

Şubat ayında halka arz olacak şirketler yatırımcılar tarafından araştırılıyor. SPK bülteni ile takip edilen şirketler için talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var gibi sorular bir bir değerlendiriliyor. Yeni ayla birlikte 2 yeni şirket için hazırlık aşaması başladı. İşte, halka arz takvimi 2024...