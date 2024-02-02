Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
07:35
Halka arz takvimi 2024 Şubat: 2 yeni şirket! Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?
Halka arz takvimi 2024 Şubat ayı itibarıyla yeniden yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Çıkacak şirketlerin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve büyüklüğü, lot sayısı gibi detaylar gündeme geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler borsada yerini almaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman halka arza çıkacak, kaç lot verecek? İşte, tüm detaylar...