HALKA ARZ TARİHLERİ AĞUSTOS 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz edilecek, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler...

Halka arz takvimi Ağustos 2023 için araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin halka arzı için onay verdi. Bu gelişme sonrası ise yatırımcılar ''2023 Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı. SPK tarafından yayımlanan duyuruya göre, İzdemir Enerji (IZENR), Tatlıpınar Enerji (TATEN), Ofis Yem Gıda (OFSYM) Ağustos ayında halka arz olacak. Peki, Halka arz tarihleri ne zaman, hangi şirket ne kadardan arz olacak? İşte, 2023 Ağustos ayı halka arz takvimi ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…