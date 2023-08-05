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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TARİHLERİ AĞUSTOS 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz edilecek, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 12:23

HALKA ARZ TARİHLERİ AĞUSTOS 2023 TAKVİMİ || Hangi şirketler ne zaman halka arz edilecek, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler...

Halka arz takvimi Ağustos 2023 için araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin halka arzı için onay verdi. Bu gelişme sonrası ise yatırımcılar ''2023 Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı. SPK tarafından yayımlanan duyuruya göre, İzdemir Enerji (IZENR), Tatlıpınar Enerji (TATEN), Ofis Yem Gıda (OFSYM) Ağustos ayında halka arz olacak. Peki, Halka arz tarihleri ne zaman, hangi şirket ne kadardan arz olacak? İşte, 2023 Ağustos ayı halka arz takvimi ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Halka arz takvimi Ağustos 2023: SPK 3 şirketin halka arzına onay verdi! Hangi şirketler halka arz olacak, ne zaman?

Halka arz takvimi Ağustos 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. Ağustos ayında halka arz edilecek şirketler belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Bu gelişme sonrası ise yatırımcılar ''Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularını gündeme taşıdı. SPK açıklamasına göre; İzdemir Enerji, Tatlıpınar Enerji ve Ofis Yem Gıda halka arz edilecek. Halka arz tarihleri binlerce yatırımcının gündeminde. Peki, hangi şirket ne kadardan arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman? halka arz olacak şirketler hakkında detaylı bilgiler…

Halka arz takvimi Ağustos 2023: SPK 3 şirketin halka arzına onay verdi! Hangi şirketler halka arz olacak, ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2023: HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Halka Arz Ağustos 2023 Takvimi içerisinde 3 yeni firma yer buldu. Buna göre İzdemir Enerji, Tatlıpınar Enerji ve Ofis Yem Gıda arz olan firmalar arasında yer alacak.

Halka arz tarihleri de belli oldu.

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Halka arz takvimi Ağustos 2023: SPK 3 şirketin halka arzına onay verdi! Hangi şirketler halka arz olacak, ne zaman?

İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 500 milyon TL olan mevcut sermayesinin 575 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL pay ile İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ'nin sahip olduğu 40,1 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 115,1 milyon TL pay halka arz edilecek.

Halka arz takvimi Ağustos 2023: SPK 3 şirketin halka arzına onay verdi! Hangi şirketler halka arz olacak, ne zaman?

Fazla talep gelmesi halinde İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ'nin sahip olduğu 23,02 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

1 TL nominal değerli paylar 19,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

İzdemir Enerji halka arz için talep toplama tarihleri de netleşti. Buna göre, IZENR talep toplama tarihleri 8-9-10 Ağustos 2023 olarak belirlendi.

Halka arz takvimi Ağustos 2023: SPK 3 şirketin halka arzına onay verdi! Hangi şirketler halka arz olacak, ne zaman?

TATLIPINAR ENERJİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 245,4 milyon TL olan mevcut sermayesinin 280,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 35,1 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan; Ali İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 7,02 milyon TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 21,06 milyon TL TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ'nin sahip olduğu 7,02 TL nominal değerli olmak üzere toplam 70,2 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Tatlıpınar Enerji halka arz için talep toplama tarihleri açıklandı. Buna göre, TATEN talep toplama tarihleri 10-11 Ağustos 2023 olacak.

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