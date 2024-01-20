Hükümetten istihdam hamlesi! Yeniden başlıyor! İşçi başına 221 bin 400 lira verilecek

650 BİN ÇALIŞAN YARARLANACAK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi kapsamında uzatıldı. Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında, yani yüzde 20.5 oranında bir destek sağlanıyor. Bu yıl için 4 bin 100-30 bin 754 lira tutarında destek sağlanacak. 18-29 yaş arası istihdam için 24-54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden iş yerlerine 6 ila 30 ay süreyle destek sağlanıyor. Teşvik süresi 18 yaş ve üzeri kadın, 18-29 yaş arası erkek istihdamında 54 aya kadar çıkabiliyor. Böylece 18-29 yaş arası istihdam yaratan işletme aylık 4 bin 100 lira üzerinden 54 aya kadar 221 bin 400 lira teşvik alabilecek.