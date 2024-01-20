Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
09:33
Hükümetten istihdam hamlesi! Yeniden başlıyor! İşçi başına 221 bin 400 lira verilecek
Hükümet ilave istihdam için teşvik muslukunu açtı. İşe alınan her bir işçi için 6 aydan 54 aya kadar sürede prim teşviki verilecek. Bu kapsamda yıllık ortalama 650 bin kişi bu teşviklerden yararlanacak. Komisyon'da kabul edilen teklifle Ocak-Aralık döneminde sigortalı başına günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olarak işveren desteği verilecek. İşte prim teşviki ile ilgili tüm detaylar...