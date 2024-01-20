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Haberler Fotohaber Hükümetten istihdam hamlesi! Yeniden başlıyor! İşçi başına 221 bin 400 lira verilecek
Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:33

Hükümetten istihdam hamlesi! Yeniden başlıyor! İşçi başına 221 bin 400 lira verilecek

Hükümet ilave istihdam için teşvik muslukunu açtı. İşe alınan her bir işçi için 6 aydan 54 aya kadar sürede prim teşviki verilecek. Bu kapsamda yıllık ortalama 650 bin kişi bu teşviklerden yararlanacak. Komisyon'da kabul edilen teklifle Ocak-Aralık döneminde sigortalı başına günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olarak işveren desteği verilecek. İşte prim teşviki ile ilgili tüm detaylar...

HAZAL ATEŞ
Hükümetten istihdam hamlesi! Yeniden başlıyor! İşçi başına 221 bin 400 lira verilecek

İlave istihdama teşvik gelecek hafta itibariyle yeniden başlıyor. Asgari ücret artışından kaynaklı işten çıkarmaların ve kayıt dışı istihdama yönelmelerin önlenmesi için hükümet ilave istihdama teşvik süresini 31 Aralık 2025'e kadar uzattı.

Hükümetten istihdam hamlesi! Yeniden başlıyor! İşçi başına 221 bin 400 lira verilecek

EKONOMİDE TEŞVİK HAMLESİ

Bu yıl 1 milyon istihdam hedeflenirken hükümet teşvik musluklarını açtı. İlave istihdam teşviki kapsamında işçiler için 24 bin 600'den (6 ay) başlayarak 221 bin 400 lirayı (54 ay) bulan prim teşviki verilecek. Çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir işçi için 6 aydan 54 aya kadar sürede prim teşviki sağlanacak. Yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulaması kapsamında aylık 4 bin 100 lira ile 30 bin 754 lira tutarında değişen tutarda destek verilecek.

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Hükümetten istihdam hamlesi! Yeniden başlıyor! İşçi başına 221 bin 400 lira verilecek

650 BİN ÇALIŞAN YARARLANACAK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi kapsamında uzatıldı. Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında, yani yüzde 20.5 oranında bir destek sağlanıyor. Bu yıl için 4 bin 100-30 bin 754 lira tutarında destek sağlanacak. 18-29 yaş arası istihdam için 24-54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden iş yerlerine 6 ila 30 ay süreyle destek sağlanıyor. Teşvik süresi 18 yaş ve üzeri kadın, 18-29 yaş arası erkek istihdamında 54 aya kadar çıkabiliyor. Böylece 18-29 yaş arası istihdam yaratan işletme aylık 4 bin 100 lira üzerinden 54 aya kadar 221 bin 400 lira teşvik alabilecek.

Hükümetten istihdam hamlesi! Yeniden başlıyor! İşçi başına 221 bin 400 lira verilecek

CUMHURBAŞKANI'NA UZATMA YETKİSİ

İlave istihdam sağlanması, özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olan işsizlerin desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bu yana uygulanan teşvik uygulaması 31 Aralık 2025'e kadar sürecek. Bu teşvik kapsamında istihdam edilenlerin yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor. Uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılması için de Cumhurbaşkanına yetki verildi.

Hükümetten istihdam hamlesi! Yeniden başlıyor! İşçi başına 221 bin 400 lira verilecek

6 AYDIR İŞSİZ OLANLARA ÖNCELİK

Özel politika gerektiren gruplar içinde yer alan en az 6 aydır işsiz kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahipleri ile bu grupları ortalama çalışan sayısına ilave olarak çalıştırmak isteyen özel sektör iş yerleri bu değişikliğin hedef kitlesini oluşturuyor. Uygulamanın 650 bin sigortalı için maliyeti bu yıl 24.6 milyar lira, 2025 yılında 32.7 milyar lira, 2026 yılında devam etmesi halinde ise 37.6 milyar lira hesaplanıyor.

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