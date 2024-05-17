HÜRJET, Samsun’da Gök Vatan’ı süsleyecek! Türk Yıldızı yuvadan ayrıldı

TÜRK YILDIZI HÜRJET SAMSUN SEMALARINDA UÇACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen HÜRJET projesinde önemli kilometre taşlarından biri daha dönülüyor.

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde kağıt üzerindeki çizimlerden gerçeğe dönen ve gökyüzüyle buluşan HÜRJET, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştirecek.

Bu gösteriyle HÜRJET, bir anlamda yuvası konumundaki tesisten ilk kez ayrılacak ve TUSAŞ semalarından farklı bir yerde uçuş yapacak.