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Haberler Fotohaber HÜRJET, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasında üretilecek!
Giriş Tarihi: 23.03.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:05

HÜRJET, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasında üretilecek!

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve Kayseri'de yeniden kurulan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in üretiminde görev alacak.

Ali ALTUNDAŞ
HÜRJET, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasında üretilecek!

Kayseri'de Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı Hürjet'in Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve Kayseri'de yeniden kurulan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'de üretileceği müjdesini verdi.

HÜRJET, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasında üretilecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "küllerinden yeniden doğduğunu" ve tüm savaş uçaklarına parça üretip, montaj yaptığını ifade ettiği TOMTAŞ, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET'in üretimine katkı sağlayacak.

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HÜRJET, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasında üretilecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın daveti ile Kayseri'ye geldiğini belirtti.

MUAZZAM ATILIM YAPTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 22 yılda üretim atılımı gerçekleştirdiğini vurgulayan bakan Kacır, "Bu muazzam atılımın öncü şehirlerden birisi Kayseri oldu. Yeni OSB'leri Kayseri'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek, organize sanayi bölgeleri için yapacakları yatırım ve hizmetleri anlattı.

"HÜRJET BU YILIN SONUNDAN İTİBAREN KAYSERİ'DE ÜRETİLECEK"

Yüzyıllık aradan sonra yeniden TOMTAŞ'ın Kayseri'de vücut bulduğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı Hürjet'in Kayseri'de üretileceği müjdesi vererek, şunları söyledi: "Türkiye'nin iftihar vesilelerinden Hürjet inşallah bu yılsonundan itibaren Kayseri'de üretiliyor. İşte Kayserili 10 sanayici bir araya geliyor, KİM'i kuruyor. Kayseri'de katma değer üretiyor. İşte ASPİLSAN yeni nesil bataryaların üssü olarak Kayseri'de yatırımlarını sürdürüyor. Yüzlerce, binlere sanayicimiz yeni yatırımlarını bizlerden talep ediyor. Kayseri'nin heyecanını, Kayseri'nin coşkusunu, Kayseri'nin inancını, inşallah bizler asla yalnız bırakmayacağız. İnşallah Kayseri'nin sanayicileri, Kayseri'nin yatırımcıları, Kayseri'nin müteşebbisleri, Türk milletinin tarihteki bu asil rolünü yeniden oynamasında öncüleri olacak diye ümit ediyorum. Bizler her zaman sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerin yanınızdayız. Çok kıymetli belediye başkanımızla, değerli valimizle, milletvekillerimizle Kayseri'ye hizmet etmek için hazırız ve kararlıyız. İnşallah önümüzde yerel seçim var. Bu yerel seçimler sonrasında hizmetin, projenin, temponun hızını Kayseri'de arttırarak, yola devam edeceğiz. Bu duygularla sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a, kıymetli belediye başkanımızı da sizlere emanet ediyorum."

HÜRJET, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasında üretilecek!

"HAVACILIK KAYSERİ'DE UKDE KALMIŞTI"

TOMTAŞ'ın uçak parçası üreteceği hakkında bilgiler veren TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise "Burada tarihi bir an yaşıyoruz. 1925 yılında Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkla ilgili çok önemli çalışmalar yapılmıştı. Kayseri'de ilk uçak fabrikamız TOMTAŞ, 1925'te resmi işlemler yapılıp, 1926 yılında açılmıştı. Çok kısa süre sonra kapandı. Kayseri'nin içerisinde bir ukde kaldı. Havacılık serüveni hep konuşuldu" şeklinde konuştu.

HÜRJET, Türkiye’nin ilk uçak fabrikasında üretilecek!

TÜRKİYE'NİN İLK UÇAK FABRİKASI HÜRJET'İ KANATLANDIRACAK

TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, Erdoğan'ın TOMTAŞ ile ilgili ifadelerinden çok mutlu olduklarını söyledi.

"Ülkemizin 'Gök Vatan'a altın harflerle yazdığı destanın bir parçası olmak bizim için gerçekten gurur verici." diyen Ekşi, şöyle konuştu:

"Açıkçası HÜRJET gibi önemli bir projede görev almayı bekliyorduk. Bu hedef için de durmadan, yorulmadan çalıştık. Köklü tarihimizden de aldığımız güçle Kayseri'yi havacılıkta merkez haline getirmek istiyoruz. HÜRJET de bu hayallerimiz için önemli bir dönüm noktası. Buradaki görevimiz sadece bir parçanın üretilmesi ya da montajı değil. On binlerce parçadan oluşan dev kuşların 45 bin fitte, 1600-1700 kilometre/saat hızla hareket etmesi için gerekli bilgisayar ve aviyonik birimleri de başarıyla tamamlamak. Milyonda bir hataya dahi yer olmayan bir alandan bahsediyoruz. O sebeple burada önemli bir risk ve meydan okuma var. Biz TOMTAŞ olarak bu meydan okumayı gerçekleştiriyor, ülkemiz için hazırız diyoruz. Burada Türk Havacılık Uzay Sanayiine (TUSAŞ) de gönülden bir teşekkür etmemiz lazım. Ülkemizin gurur kaynağı, ortağımız TUSAŞ'ın elini taşın altına koyarak bu süreçte bize yaptığı hamilik çok kıymetli. Allah bizi mahcup etmesin inşallah."

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