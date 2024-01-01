Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:44
İBB Başkanı İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı! “Çalışmalar tam gaz devam ediyor”
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat bugünkü köşesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile yaptığı röportaja yer verdi. Röportajda deprem konutları, kentsel dönüşüm ve İstanbul'daki çalışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcü TV canlı yayınındaki açıklamalarının ardından cevap hakkını kullanmak istediğinde yaşananları da anlattı.