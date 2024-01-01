İBB Başkanı İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı! “Çalışmalar tam gaz devam ediyor”

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NU KORKUTAN TOKİ BAŞKANI

Deprem bölgesi ihya çalışmaları sürerken sosyal konutlar da aynı anda yükseliyor. Bununla beraber kentsel dönüşüm çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Süreci Sabah'a anlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, önceliğin deprem bölgesine verildiğini ancak depremin yaraları sarılmaya başlanınca sosyal konut projelerinde yine vites yükselttiklerini belirterek, inşaatlara tam gaz devam edildiğini aktardı. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yaşanan olay ile birlikte konuyu detaylarıyla köşesinde kaleme aldı.