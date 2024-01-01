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Haberler Fotohaber İBB Başkanı İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı! “Çalışmalar tam gaz devam ediyor”
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:44

İBB Başkanı İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı! “Çalışmalar tam gaz devam ediyor”

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat bugünkü köşesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile yaptığı röportaja yer verdi. Röportajda deprem konutları, kentsel dönüşüm ve İstanbul'daki çalışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcü TV canlı yayınındaki açıklamalarının ardından cevap hakkını kullanmak istediğinde yaşananları da anlattı.

YAVUZ DONAT
İBB Başkanı İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı! “Çalışmalar tam gaz devam ediyor”

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yaptığı röportajı bugünkü köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un cevap hakkını kullanmak istemesi üzerine verdiği sert tepkiye de değindi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı! “Çalışmalar tam gaz devam ediyor”

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NU KORKUTAN TOKİ BAŞKANI

Deprem bölgesi ihya çalışmaları sürerken sosyal konutlar da aynı anda yükseliyor. Bununla beraber kentsel dönüşüm çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Süreci Sabah'a anlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, önceliğin deprem bölgesine verildiğini ancak depremin yaraları sarılmaya başlanınca sosyal konut projelerinde yine vites yükselttiklerini belirterek, inşaatlara tam gaz devam edildiğini aktardı. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yaşanan olay ile birlikte konuyu detaylarıyla köşesinde kaleme aldı.

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İBB Başkanı İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı! “Çalışmalar tam gaz devam ediyor”

İşte Donat'ın o yazısı:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... Sözcü TV'de çıktığı canlı yayında "TOKİ Başkanı Ömer Bulut cevap hakkını kullanmak istiyor" sözünü duyunca kısa süreli bir öfke krizi yaşadı. Hızını alamadı sunucu kadın meslektaşımızı da sert şekilde azarladı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı! “Çalışmalar tam gaz devam ediyor”

İNSANLIK DERSİ

Deprem olunca... Sosyal konut almak için TOKİ'ye başvurmuş olanların bir kısmı...
İdarenin kapısını çalmış:

- Önceliği deprem bölgesine verin... Bizim konutumuz biraz gecikse de olur.

Ve... Öncelik deprem bölgesine verilmiş.

Ama... Depremin yaraları sarılmaya başlanınca... Sosyal konut projelerinde yine vites yükseltilmiş... İnşaatlar, bu mevsimde bile tam gaz.

İBB Başkanı İmamoğlu’nu korkutan TOKİ Başkanı! “Çalışmalar tam gaz devam ediyor”

DEVLET REFLEKSİ

Dosyalar... Projeler... Yapılanlar... Yapılmakta olanlar... TOKİ Başkanı Ömer Bulut anlattı... Dinledik.

Bir cümlesinin altını kırmızı kalemle çizdik...

Paylaşmalıyız:

"Depremden hemen sonra, bir ay bile geçmeden, kalıcı konutlarla ilgili, bazı ihaleleri gerçekleştirdik."

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