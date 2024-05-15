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Haberler Fotohaber İklim değiştiren tünel: 2400 yıllık güzergahı canlandırdı: Gözde projeye vatandaşlardan tam not...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:12

İklim değiştiren tünel: 2400 yıllık güzergahı canlandırdı: Gözde projeye vatandaşlardan tam not...

Antalya ile Konya arasında Romalıların kullandığı 2 bin 400 yıllık güzergah, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeniden canlandırıldı. Güzergah üzerine inşa edilen Demirkapı Tüneli'ne vatandaşlar tam not verdi. Bir ucu karasal iklime bir ucu Akdeniz iklimine açılan tünel için sürücüler, "Tüneli geçince havamız bile değişiyor. Montu çıkarıp tişört giyiyoruz" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK
İklim değiştiren tünel: 2400 yıllık güzergahı canlandırdı: Gözde projeye vatandaşlardan tam not...

Antalya ile Konya arasında geçen yıl hizmete giren ve 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayan Demirkapı Tüneli, 1 yıldır bölgedeki ulaşımın can damarı oldu Ulaşım süresini 4 saatten 2.5 saate düşüren tünelin zaman ve yakıt tasarrufu sağladığını belirten sürücüler, "Tüneli geçince havamız bile değişiyor. Montu çıkarıp tişört giyiyoruz" diyor.

İklim değiştiren tünel: 2400 yıllık güzergahı canlandırdı: Gözde projeye vatandaşlardan tam not...

BU TÜNELDEN GEÇENLERİN HAVASI DEĞİŞİYOR

"İklim değiştiren" Demirkapı Tüneli, Romalıların kullandığı 2 bin 400 yıllık güzergahı yeniden canlandırdı. Antalya ile Konya geçtiğimiz yıl hizmete giren ve 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayan Demirkapı Tüneli ve bağlantı yolu, 8 asırdır kullanılmayan güzergaha hayat veriyor.

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İklim değiştiren tünel: 2400 yıllık güzergahı canlandırdı: Gözde projeye vatandaşlardan tam not...

Karayolları Antalya 13'üncü Bölge Müdürlüğünce yapımına 2013'te başlanan Demirkapı Tüneli ve 67 kilometrelik yol projesinde dakikalar içinde İçanadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlıyor. Antalya-Manavgat ayrımı, Taşağıl-Derebucak yolu güzergâhında inşa edilen 5068 metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli ve tünelle birlikte 67 kilometre uzunluğundaki yol Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayarak Antalya – Konya arası 4 saatten 2.5 saate düşürdü.

İklim değiştiren tünel: 2400 yıllık güzergahı canlandırdı: Gözde projeye vatandaşlardan tam not...

4 DAKİKADA İKLİM AKDENİZ ULUYOR

Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergâhında seyahat edenler, doğa harikası Gembos ve Eynif ovalarından geçip tünel ile Antalya'ya erişiyor. Tünelden geçecek vatandaşlar 4 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde İç Anadolu'nun karasal ikliminden Akdeniz iklimine geçişe şahit oluyor. Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet veren güzergâh, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre daha kısalttı. Yılda zamandan 30 milyon, akaryakıttan ise 6.5 milyon TL tasarruf sağlıyor.

İklim değiştiren tünel: 2400 yıllık güzergahı canlandırdı: Gözde projeye vatandaşlardan tam not...

ADINI ZİRVEDEN ALIYOR

Demirkapı Tüneli, adını zirvesindeki tarihi "Demirkapı" geçidinden alıyor. Bugüne kadar gelen, Roma dönemine ait yaklaşık 4 kilometrelik döşeme yol ve geçit, mil taşı ve sunaklarıyla geçmiş döneme ışık tutuyor. Bin 800 metre yüksekten vadiye inen kıvrımlı döşeme yol, bozulmamış mimarisiyle görenleri etkiliyor.

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