İklim değiştiren tünel: 2400 yıllık güzergahı canlandırdı: Gözde projeye vatandaşlardan tam not...

4 DAKİKADA İKLİM AKDENİZ ULUYOR

Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergâhında seyahat edenler, doğa harikası Gembos ve Eynif ovalarından geçip tünel ile Antalya'ya erişiyor. Tünelden geçecek vatandaşlar 4 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde İç Anadolu'nun karasal ikliminden Akdeniz iklimine geçişe şahit oluyor. Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet veren güzergâh, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre daha kısalttı. Yılda zamandan 30 milyon, akaryakıttan ise 6.5 milyon TL tasarruf sağlıyor.