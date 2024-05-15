Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
12:12
İklim değiştiren tünel: 2400 yıllık güzergahı canlandırdı: Gözde projeye vatandaşlardan tam not...
Antalya ile Konya arasında Romalıların kullandığı 2 bin 400 yıllık güzergah, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeniden canlandırıldı. Güzergah üzerine inşa edilen Demirkapı Tüneli'ne vatandaşlar tam not verdi. Bir ucu karasal iklime bir ucu Akdeniz iklimine açılan tünel için sürücüler, "Tüneli geçince havamız bile değişiyor. Montu çıkarıp tişört giyiyoruz" dedi.